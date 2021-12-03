العدسات التجسسية تكشف عن تفاصيل جديدة لـ فولكس فاجن "ID" الكهربائية .. صور

تمتلك شركة فولكس فاجن الالمانية نخبة قوية من الطرازات المتنوعة، ولكن يبدو أن العدسات التجسسية استطاعت ان تبهر محبي العلامة التجارية الالمانية بكل جديد، حيث تمكنت من رصد بعض الصور للنسخة "ID" صاحبة القدرات الكهربائية.

العدسات التجسسية تكشف فولكس فاجن "ID" الكهربائية

من المتوقع ان تحصل السيارة فولكس فاجن "ID" باز الكهربائية على محرك بقوة 201 حصانا، إلى جانب اصدار اخر يستطيع ان يولد قوة قدرها 365 حصانا، مع بطارية تتراوح سعتها بين 48 إلى 111 كيلوات في الساعة، مع نظام الدفع الخلفي أو تقنية الدفع الرباعي.

تصميم السيارة فولكس فاجن "ID" باز الكهربائية

ترتكز السيارة فولكس فاجن على جنوط رياضية باللون الفضي اللامع تتخذ تصميم خماسي الاضلاع باطلالة مروحية، بينما تأتي السيارة بواجهة امامية ذات مصابيح عدوانية تعمل بتقنية LEDLIGHT، وابرز ما يميز الناحية الامامية هي الشبكة الامامية صاحبة تصميم قرص العسل، والتي جاءت باللون الاسود مع مفهوم متعدد الفتحات الهوائية مما يمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء ولكنها اصغر نسبيًا عن الطرازات السابقة.

وتضم الناحية الامامية ايضا عدد 2 من مصابيح الضباب الدائرية، وقاطرة امامية بالناحية اليمني، بنما جاءت الناحية الجانبية السفلية بالمسات داكنة، مع حواف سوداء تزين الاطار الخارجي من الزجاج، مع مصابيح خلفية حادة المظهر، ومساحات خلفية للزجاج، مع تقنية فتح الابواب بطريقة الجر الجانبي، بالاضافة إلى مصابيح ضباب خلفية، ومستشعرات حركة لدعم قائد المركبة على تحديات الطريق.