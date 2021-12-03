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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة :خطة محكمة للانتشار السريع وفرق للطوارئ لمواجهة تجمعات الأمطار

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  على ضرورة وضع خطة محكمة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه للأمطار في أي موقع  خلال الفترة المقبلة من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق.

كما أكد المحافظ على تنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. 

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كما شدد على والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل ازالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية وغلق الشوارع ، مع أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه .

القاهرة العاصمة محافظ القاهرة شركة مياه القاهرة تجمعات الأمطار الأنفاق

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