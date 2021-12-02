المنتج المنفذ لـ حفل الكباش: العمل يساوى مجهود 4 أفلام

قال عادل عبد الله المنتج المنفذ لـ حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، إن حجم التنفيذ الذى تم حفل افتتاح طريق الكباش بـ الأقصر كان مرعب، ومبهر فى نفس الوقت.



وأضاف المنتج المنفذ لـ حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن كل فريق من التصوير كان يمتلك جيوش من المشاركين.



ولفت إلى أن كل مكان تم التسجيل فيه خلال افتتاح الكباش كان يساوى العمل فى فيلم، معلقًا :" اللى تم يساوى العمل فى 4 أفلام".



وتابع :" كانوا شهرين بهم حالات كثير، وهناك ضغط وعمل بشكل مستمر".

