محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

لا أعتقد أنني أبتعد عن الحقيقة كثيرًا إن قلت أن مؤشر غياب القدوة الصالحة والحسنة لدى الشباب في مجتمعنا بدأ يُدق ناقوس الخطر ويُهدد مستقبل أجيالنا ... ومن يشاهد حالات وأعمال العنف والبلطجة واللامبالاة والتقليد الأعمى لكل ما هو غربي ، يدرك تمامًا أننا نعيش حالة من غياب وعي الشباب بأهمية وقيمة الرمز أو المثل الأعلى الذي يفتح لهم الطريق ويعمل على نصحهم وإرشادهم وتوجيههم.



ورغم تعدد الرموز والنماذج التي ساهمت في إثراء الحياة البشرية ، والتي تمثل قدوة حسنة لكل من يبحث عن النجاح ، فإن هذه النماذج قد غابت عن بعض الأجيال الجديدة ، وكانت النتيجة ظهور جيل لا يعرف عن تاريخه إلا القليل .



ولا شك أن غياب الدور الرقابي سواء كان بالمنزل أو المدرسة أو بالأوساط الاجتماعية أو حتى بالدراما والأعمال الفنية ، قد خلق لنا فراغا في عقول الأغلب من الشباب والمراهقين ، الأمر الذي أفرز لنا جيلًا بلا وعي ، يعتمد في كثير من الأحيان على العنف للحصول على ما يريد ، وأفرز لنا أيضا سلوكيات شاذة على عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا .



ولتسارع الحياة وتعقيدها دورًا مهمًا في ذلك ، لا أحد يستطيع إنكاره ، فالفجوة كبيرة بين الأجيال الماضية والحاضرة ، فالجيل الحالي مختلف تمامًا في قدواته الذين تحولوا من العلماء ورجال السياسة والدين والأدب إلى مطربي المهرجانات واليوتيوبرز الذين بنوا شهرتهم بسرعة دون تعب ، وعلى حساب قيم وأخلاقيات المجتمع ، مما شكل فراغًا كبيرًا لدى بعض الشباب ... هذا بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني لدى بعض الشباب والابتعاد عن القيم والعادات الأصيلة التي نشأنا عليها.



إن الأمة التي لا توجد فيها قيادة صانعة ومؤثرة وتخلق إنجازات ذات طبيعة ملموسة تساهم في ظهورها بالمجتمع عن طريق تأثيرها في أغلب مجالات الحياة سواء الدينيّة أو الاجتماعيّة أو العمرانيّة أو السياسيّة بلا حدود ، لاشك أن تلك الامة تتلاشى بسرعة وتضيع قيمها وتنحط حضارتها وتذهب هيبتها بين الأمم فلا يرون بها بأسا ولا يرفعون لها رأسا.



إن هذا الجيل هو أقل الأجيال حظاً رغم كل التقدم الذي يغرقون فيه، وهم أفقر الأجيال روحاً رغم كل مظاهر الغنى التي تكبل طاقاتهم والتي لم يمتلكها ملوك الأزمان الماضية. نعم فهم يعانون من الآثار المدمرة للحضارة والتقدم الذي نسعد به جميعا، فنحن في زمن انفتاح فكري وثقافي، وانغلاق تربوي وأخلاقي ،فالأطفال والمراهقون يستوعبون ويتعاملون مع أهم التقنيات الحديثة ولديهم قدرات هائلة على مواكبتها، وفي نفس الوقت يعدمون القدرة على التفكير العميق والإيجابي في أبسط الأشياء مثل تطوير أنفسهم اجتماعيا أو محاولة التفكير في وجهة نظر مغايرة، وفي ظل هذه الفوضى الانفتاحية العارمة، جاءتهم الضربة القاصمة وهي غياب القدوة تماما، والإعلام هو المسؤول الأكبر عن هذا. لا نستطيع أن ننكر دور الإعلام في حياتنا وتأثيره الطاغي علينا وعلى أفكارنا وهو يعلم هذا جيدا وفي المقابل ماذا قدم لنا؟



نماذج فارغة من الداخل ..باهرة من الخارج، لها بريق يزيغ الأبصار ويهوي بالعقول إلى حفرة سحيقة من الفراغ ويُضيٍعُ العقل في دروب مظلمة لا يكاد يميز بها بين النور والنار، ووضعها في الصدارة لتكون نجوماً تسطع في خيالات أبنائنا وتصبح القدوة والهدف الذي يحلمون بأن يكونوا مثله وفي المقابل غيب الإعلام الأعمى قدواتنا.



أين عظماؤنا ؟ لماذا لا نراهم على الشاشات في برامج تخاطب عقول الأطفال والشباب وتحاكي واقعهم المبهر؟ ! حتى لو تم إنتاج مثل هذه البرامج فهي موجهة للكبار وبشكل يفتقر للجاذبية أو للأفكار الإبداعية ، ولذا أرى أننا في أمس الحاجة لبرامج تزرع في نفوس أطفالنا وشبابنا الثقة والأخلاق وتنبذ كل ما هو شاذ وغريب عن ثقافتنا. لماذا إذا تحدثنا عن الشجاعة يقفز إلى أذهان أبنائنا صورة بطل وهمي غير موجود أصلا؟! بطل نسج الغرب حوله حكايات البطولة، ليسدوا بها فراغ واقعهم.



يجب علينا ونحن نخوض غُمار معركة الوعي وتعميق الانتماء الوطني ، وبناء الإنسان المصري ، أن لا نغفل هذا الأمر ، فلا يمكن أن ننجح في هذه المعركة بدون تقديم النماذج المشرفة من العلماء والأدباء والضباط والمثقفين والأطباء وكافة أطياف المجتمع التي تخدمه وتعمل لصالحه . كما يجب علينا جميعًا كمؤسسات حكومية وأهلية وفردية أن نتكاتف من أجل إظهار القدوة الحسنة والنماذج التي يحتذى بها في جميع المجالات ..ويأتي دور الإعلام في إبراز الشخصيات التي تخدم المجتمع ... هذا بجانب ضرورة تطوير المناهج الدينية وتوسيع المشاركة المجتمعية للشباب وتطوير مؤسسات بناء الإنسان وأهمها التعليم والثقافة والإعلام والمؤسسات الدينية .