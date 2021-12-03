مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع الميزانية لتفادي الإغلاق الحكومي

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، مشروع قانون الميزانية لتفادي الإغلاق الحكومي، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب المشروع بعد إخفاق المشرعين في التوصل لاتفاق حول الميزانية، قبل يومين فقط قبل انقطاع التمويل الحكومي.

وخلال الإغلاق الحكومي في 2018-2019 والذي كان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة واستمر نحو خمسة أسابيع، طال الشلل عمليات المسح الأمني للأمتعة في المطارات.

ورغم انقسامات حزبية عميقة، تأمل غالبية من المشرعين الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء، تفادي تكرارا لذلك السيناريو الذي قد يعيث الفوضى قبل عطلة الأعياد.

غير أن عددا قليلا من الجمهوريين، غالبيتهم من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، يرفضون الموافقة على الميزانية ويعتبرون أن من شأنها الإسهام في فرض إلزامية التلقيح التي يطلبها الرئيس جو بايدن.

وطلب أعضاء الكتلة الأكثر تشددا في مجلس النواب، من زملائهم في مجلس الشيوخ "استخدام جميع الأساليب الإجرائية المتاحة للحؤول دون تمرير" أي موافقة على موازنة من شأنها تمويل إلزامية التلقيح أو فرضها.

وعبر العديد من الديمقراطيين عن الاستياء إزاء الجمود في الكونجرس وخصوصًا مع تأكيد أول حالة إصابة بالمتحورة أوميكرون لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال السناتور عن فرجينيا مارك وارنر "مع دخولنا فصل الشتاء والاستعداد لتداعيات المتحورة الجديدة أوميكرون، سيكون إغلاق الحكومة بمثابة إهمال للواجبات، وكل ذلك باسم محاربة مطلب تلقيح يهدف لتعزيز معدلات التحصين وإنقاذ أرواح".

وغالبا ما تم التوصل لاتفاق حول الميزانيات في الكونجرس في اللحظة الأخيرة في السنوات الماضية، لكن مع ازياد القلق إزاء تفويت المشرعين الموعد، حذر خبراء اقتصاد من العواقب المحتملة لإغلاق حكومي.

وقد تبلغ تكلفة أسبوع إغلاق الاقتصاد الأمريكي 6 مليارات دولار، بحسب تقرير مجموعة أكسفورد إيكونوميكس.