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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبر google earth.. الحالة المرورية بالقاهرة اليوم الجمعة

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية هبة ماهر، ورحمة خالد، اليوم الجمعة، تقريرا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة، حيث تشهد جميع الطرق سيولة مرورية.

 

وأكدت هبة ماهر مقدمة البرنامج، أن معظم الشوارع خالية، لأن اليوم الجمعة ولكن هناك مشكلة وهى ظهور الشبورة، على معظم الطرق، وهى ما تحجب الرؤية.

وقالت هبة ماهر، إن الفترة المقبلة سيكون هناك شبورة، على الجميع توخى الحذر، والسير بسرعات منخفضة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم الجمعة هادئة، وذلك يرجع إلى أن اليوم إجازة أسبوعية، ويشهد طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر بعض الزحام.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، إن هناك بعض المواطنين يسيرون بسرعات عالية، وتتسبب في وقوع حوادث، على الطرق ولذلك نطالب الجميع بتوخي الحذر، مؤكدة أن حالة الطرق الآن "رايقة".

أغلقت الإدارة العامة للمرور  طريق السويس - القاهرة الصحراوى امام حركة السيارات، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوى بالقاهرة.

وقامت الإدارة بعمل التحويلات المرورية التالية :

- غلق طريق السويس الصحراوى "الرئيسى والخدمة" أمام حركة المرور فى القادم من القاهرة اتجاه السويس، وتحويل جميع أنواع المركبات إلى الطريق الدائرى الإقليمى فى الاتجاهين.

- غلق طريق السويس الصحراوى "الرئيسى" أمام حركة المرور فى القادم من السويس اتجاه القاهرة من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى وحتى الطريق الدائرى الإقليمى، وتحويل جميع أنواع المركبات إلى طريق جنيفة مع استمرار النقل فى طريق الخدمة.

على أن تبدأ الأعمال اعتباراً من الساعة 7 صباح اليوم الجمعة ، وعلى مدار اليوم وعلى مدار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 

 

حالة الطرق الطرق سيولة مرورية الحالة المرورية الادارة العامة للمرور

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