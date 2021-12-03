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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى جمال يوجه رسالة مؤثرة لـ جمهوره عبر إنستجرام

صدى البلد

وجه الفنان رامى جمال رسالة لـ متابعيه ، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”.

 

وكتب رامى جمال “ ‏صباح النجاح بأمر الله عمري ما فكرت قبل كده غير اني اكون مؤثر في الفن اللي بقدمه . 

وأضاف "  وحلمي اللي شايف اني بحققه بفضل الله وحبكم ومجهود زملائي صناع الموسيقي وشركتي واسرتي اني اسيب فن يعيش أطول فتره ممكنه واني اكسب احترام الجمهور والصناع . 

واختتم "  معرفش حاجه اسمها ترتيب اعرف حاجه اسمها الاختلاف  ”. 

 

وطرح رامي جمال، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "لسه الكلام زعلان"، وذلك  عبر موقع  الفيديوهات يوتيوب.

أغنية " لسه الكلام زعلان" هي سابع أغاني ألبومه "ولسة" الدي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

أغنية "لسه الكلام زعلان" ألحان رامي جمال ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

رامي جمال

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