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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كيف كانت حياة الأشخاص ذوى الهمم فى مصر القديمة؟ تفاصيل

الدكتور حسين عبد
الدكتور حسين عبد البصير

خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة للحديث عن أصحاب الهمم، وكيف كان هناك اهتمام بـ ذوى الاحتياجات الخاصة والتعامل معهم في الدولة المصرية القديمة.


قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: إن هناك دعوى ضد التميز، وعدم التفرقة بين الشخص العادى، مم يعانى من مشكلات فى الجسم.


وأضاف مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن ذوى الاحتياجات الخاصة كان لهم دور مهم فى مصر القديمة، وأن كان البعض منهم يعمل فى مجال الذهب.

وعرض صور لـ شخصيات هامة فى مصر القديمة وكانوا من أصحاب الهمم، و ومنهم الملك سيت تاح وكان يعانى من شلل أطفال، وحكم البلاد فى سن صغير.


وأشار إلى أن هناك صورا لـ شخصيات هامة فى مصر القديم تم نقشهم على الجدران، وهذا دليل على أنهم كانوا مشاركين فى المجتمع.


يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة فى ٣ ديسمبر من كل عام  بهدف دعم ذوي الهمم وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية.

 


 

ذوي الاحتياجات الخاصة مصرية القديمة أصحاب الهمم مكتبة الاسكندرية متحف الاثار

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