منافس الأهلي في مونديال الأندية.. نتائج كارثية لـ مونتيري في الدوري المكسيكي

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2021، عن مواجهة نارية بين الأهلي ومونتيري المكسيكي، في الدور ربع النهائي، من البطولة التي تستضيفها الإمارات، في شهر فبراير المقبل.

وتعد مباراة مونتيري المقرر لها 5 فبراير المقبل، بمثابة مواجهة ثأرية لـ الأهلي، حيث سبق للمارد الأحمر الخسارة أمام الفريق المكسيكي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في مونديال الأندية 2013.

لكن يبدو أن فريق مونتيري يعاني في هذه الفترة على الصعيد المحلي، تحت قيادة مديره الفني خافيير أجيري "المدير الفني الأسبق لـ منتخب مصر.

نتائج مونتيري في مسابقة الدوري المكسيكي هذا الموسم:

يحتل مونتيري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المكسيكي هذا الموسم برصيد 22 نقطة، بعد مرور 17 جولة، من عمر المسابقة.

فاز مونتيري في 5 مباريات فقط في الدوري المكسيكي هذا الموسم، وتعادل خسر مثلهم، وتعادل في 7 مواجهات.

سحل مونتيري 19 هدفا في مسابقة الدوري المكسيكي هذا الموسم، واستقبلت شباكه 16 هدفا.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:



الجزيرة الإماراتي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الخميس 3 فبراير في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي، يوم السبت 5 فبراير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال السعودي أمام الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي، يوم الأحد 6 فبراير في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية



بالميراس البرازيلي ضد الفائز من مواجهة الأهلي ومونتيري، يوم الثلاثاء 8 فبراير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة الهلال والجزيرة أو أوكلاند، يوم الأربعاء 9 فبراير 2021، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد صاحب المركز الخامس:

تنطلق يوم الأربعاء 9 فبراير 2021، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة

مباراة تحدث صاحب المركز الثالث

تنطلق المباراة يوم السبت 12 فبراير 2021، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة

نهائي كأس العالم للأندية 2021

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.