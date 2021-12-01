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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: الأهلي سيصل للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية بسهولة

صدى البلد

أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن الأهلي مشواره سهل في بطولة كأس العالم للأندية حيث أن القرعة  مهدت الطريق الأهلي للوصول للمباراة النهائية .

 

وأضاف الغندور في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن مواجهة فريق مونتيري المكسيكي لن تكون صعبة و فريق الأهلي بخبرات لاعبيه و موسيماني قادرون علي الفوز .

 

وتابع أن الأهلي قادر على التأهل للمباراة النهائية لمواجهة تشيلسي المرشح الأول للتتويج بالبطولة 

 

وأكمل أن مشاركه الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الموسم الماضي زادت من خبرات لاعبيه و ثقتهم في خوض مباريات تلك البطولة .

 

وعن تعارض موعد مباريات كاس العالم للأندية وبطولة كأس الأمم الأفريقية فأكد أن ما حدث يؤكد ضعف الاتحاد الافريقي أمام الفيفا وعدم.قدرته على اجبار الفيفا علي تغير كزعد كأس العالم للأندية. 

كأس العالم للاندية الاتحاد الافريقي تشيلسي خالد الغندور موسيمانى الزمالك الأهلى

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خالد الغندور: الأهلي سيصل للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية بسهولة

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