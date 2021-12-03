في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992م لدعم ذوي الإعاقة.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اليوم العالمي لذوي الهمم.. شركاء في الوطن والمستقبل».

ويهدف هذا اليوم الثالث من ديسمبر إلى زيادة الفهم بقضايا ذوي الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

دعم ذوي الإعاقة ليس رفاهية بل هو ضرورة حتمية لضمان العدالة وتحقيق التنمية المستدامة، فطبقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فإن 46% من المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 أعمارهم أو أكثر من ذوي الإعاقة.

ويحتمل أن تعاني واحدة من كل 5 نساء من إعاقة ما أثناء حياتها بينما يعاني 1 من كل 10 أطفال من إعاقة كلية أو جزئية، كذلك فإن الأشخاص ذوي الهمم من بين الأكثر تضررا من فيروس كورونا حول العالم.

