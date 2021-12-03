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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بـ الغربية.. بث مباشر

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

نقلت قناة دي إم سي، شعائر صلاة الجمعة عبر البث المباشر من المسجد الكبير بمحافظة الغربية.

يؤدي خطباء وأئمة المساجد بوزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، شعائر صلاة الجمعة والخطبة الموحدة التي تأتي تحت عنوان:"إنسانية الحضارة الإسلامية"، حيث شددت الوزارة على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، والمحافظة على التباعد الجسدي، واصطحاب المصلى الخاص.

إنسانية الحضارة الإسلامية
وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، بأداء خطبة اليوم، بمسجد عزبة الشمولوسي بالهياتم مركز ومدينة المحلة بالغربية، مؤكداً ترجمة الخطبة الموحدة إلى 20 لغة أجنبية من بينها لغة الإشارة.

وقال الوزير إن هذه الخطوة تأتي في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وأوضح وزير الأوقاف أن ترجمة خطبة الجمعة يأتي في ضوء ما قررته وزارة الأوقاف من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

المسجد الكبير محافظة الغربية صلاة الجمعة شعائر صلاة الجمعة إنسانية الحضارة الإسلامية

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