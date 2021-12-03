محافظ الوادي الجديد :سداد أقساط مشروعات الري الحديث على 10 أعوام

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه يجرى استكمال مشروعات الري الحديث على مستوى المحافظة، وذلك بعد موافقة السيد القصير، وزير الزراعة، على مطلب محافظة الوادي الجديد، في تقديم تسهيلات و تيسيرات جديدة للمزارعين للتحول لنظم الري الحديث والمطور.

وأضاف المحافظ، في بيان له اليوم الجمعة، أنه جرى مؤخرا عقد اتفاق مع وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، لتقديم تسهيلات للمزارعين للتحول لمنظومة الري الحديث، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتحول إلى منظومة الري الحديث.

وأكد الزملوط، أنه سيتم سداد أقساط مشروعات الري الحديث على مدار 10 أعوام، بدون فوائد، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيوفر كثيراً في المخزون الجوفي لأبار الري بالمحافظة وذلك تيسيرًا على المزارعين بالوادى الجديد.

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الجدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد تعتمد في ري الأراضي الزراعية على الآبار الجوفية، كما تساعد عملية الري الحديث على اتساع مساحة الرقعة الزراعية بالمحافظة.