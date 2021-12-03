لا أقبل الأذى لـ لبنان.. قرداحي يعلن رسميا استقالته من منصبه

أعلن وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، اليوم الجمعة، تقديم استقالته رسميا من منصبه، لرأب الصدع في العلاقات بين دول الخليج ولبنان.

وقال قرداحي في مؤتمر صحفي من بيروت: "لم أقصد في كلامي عن حرب اليمن الإساءة لأحد بل كانت دعوة لوقف الحرب لمصلحة المتحاربين".

وأضاف "ما ورد في المقابلة كان قبل أن أكون وزيرا ولم يكن القصد منها الإساءة لأحد".

وتابع قائلا: "رفضت الاستقالة سابقا لأقول إن لبنان لا يستحق هذه المعاملة".

وأوضح قرداحي أن "الحملات ضدي أزعجتني لأنها تسببت في تحميل شعب بكامله مسؤولية كلام قلته بمحبة".

واستطرد قائلا: "ما يحزنني أن أكثر من تحامل علي في لبنان هم من كانوا يرفعون شعار الحرية والاستقلال"، في إشارة إلى الأطراف السياسية في لبنان التي دعته للاستقالة وقت اندلاع الأزمة.

وتابع قرداحي "الناس بأكثريتهم في لبنان وحول العالم كانوا يطالبونني بعدم الاستقالة، لكننا اليوم أمام تطورات جديدة بينها زيارة لماكرون للسعودية وربما تساعد في فتح حوار مع المسؤولين في المملكة".

وأضاف وزير الإعلام المستقيل أنه لا يقبل أن يتم استخدامه لأذية لبنان واللبنانيين في الدول الخليجية.

وأردف "قررت التخلي عن موقعي الوزاري والاستمرار في خدمة بلادي حيثما أكون".