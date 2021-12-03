أغنية وطبيب نفسي ينقذاها .. شيرين تخرج عن صمتها في أزمة حسام حبيب

خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها وأجرت الإعلامية نضال الأحمدية لقاء مسجلا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب نشر على موقع الجرس، تحدثت خلاله عن رؤية لها لمستقبل لبنان وتحسين أحوالها بعد أزماتها السياسية والاقتصادية الأخيرة.

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وتحدثت شيرين عبد الوهاب في التسجيل الصوتي الذي نشرته نضال الأحمدية، عن حياتها في الفترة الحالية وانشغالها بتسجيل أغاني ألبومها الجديد في الاستوديو الخاص داخل منزلها.



ووعدت شيرين بزيارة لبنان قريبا، ووجهت الشكر لنضال الأحمدية على الوقوف بجانبها قائلا:" شكرا لوقفتك معايا في كل حاجة وإنك بتجيبي لي حقي".



ولمزيد من التفاصيل حول شيرين تخرج عن صمتها في أزمة حسام حبيب شاهد الفيديو التالي..