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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حوادث الجمعة

مصرع سائق تروسيكل وإصابة 11 آخرين في 4 حوادث مرورية بالمنيا

تصادم سيارتين بالمنيا
تصادم سيارتين بالمنيا

لقي سائق تروسيكل مصرعه فيما أصيب 11 شخص آخرين في 4 حوادث مرورية متنوعه بمراكز محافظة المنيا تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي مدير أمن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع سائق تروسيكل وإصابة 11 آخرين في 4 حوادث طرق بالمحافظة، بينها تصادم سيارة رقم 3762 ن - ع - ج ربع نقل، وأخرى رقم 6237 ن- ت - س ملاكي «تمناية» بـ طريق الصعيد الزراعي شمال قرية اطسا بمركز سمالوط بسبب السرعة مما تسبب في إصابة 6 أشخاص.


كما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق الصعيد الزراعي أمام كوبري المنصورة بمدينة المنيا .

وأصيب شخص في حادث انقلاب توك توك شرق محطة بني مزار.

كما تلقي  مدير أمن المنيا ،إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب تروسيكل بـ طريق الصعيد الزراعي شمال محور سمالوط.

مما تسبب في مصرع حمادة. ر. م 24 سنه سائق التروسيكل، وإصابة رضا. ر. ع  30 سنة لا يعمل مقيمان بمركز بني مزار.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة والمركزية لتلقي العلاج، والتحفظ على جثامين الضحايا والسيارات، تحت تصرف النيابة العامة .
 

طريق المنيا المستشفى محافظة المنيا النيابة العامة انقلاب اطسا مصرع سائق سائق تروسيكل

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