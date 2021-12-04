الشيوخ يناقش تفعيل دور أكاديمية المحاماة وقانون حقوق المسنين .. غدا

يعقد مجلس الشيوخ جلساته، غدا الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عـاشـور، بشـأن دراسـة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونيـة ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها.

كما يستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان ، الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية.

ويتحدث تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإصـدار قـانـون حقـوق المسنين ، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.