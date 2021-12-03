سينتيا خليفة تتحدث عن أعمالها المقبلة ورأيها في أغاني المهرجانات| فيديو

كشفت الفنانة سينتيا خليفة، كواليس أعمالها المقبلة والتعاون مع “ويجز” في مسلسل “بيمبو”.

وقالت سينتيا خليفة، في تصريح لـ “صدى البلد”: “عندي مسلسل ٨ أيام، وقواعد الطلاق الـ ٤٥ وده مشاركتي الأولي في عمل مصري، وهو عمل لذيذ جدا، كما أشارك في مسلسل بيمبو مع ويجز، وهو ممثل شاطر جدا كأنه طول عمره بيمثل، والفنان يقدر يعمل اي حاجة”.

ةقالت الفنانة سينتيا خليفة، إن مسلسل “8 أيام” هو العمل الدرامي الأهم بالنسبة لها.

وأضافت سينتيا خليفة، لـ “صدى البلد”: "مسلسل 8 أيام هو الأهم بالنسبة لي، لأنه بطولتي وأقدم دور مختلف، وعندي ثقة كبيرة في ضخامة العمل.. ويتم عرضه على “شاهد” والمسلسل 8 حلقات بها أكشن لأبعد الحدود وإنتاج ضخم جداً، وبه مشاهد جرائم ومداهمات وبوليس.. أنا بقدم دور محققة بوليس".

يشارك في بطولة 8 أيام مع سينتيا خليفة الفنان مكسيم خليل ومجموعة أخرى من ألمع نجوم الفن في لبنان، وهو مسلسل مؤلف من 8 حلقات وتدور أحداثه حول مجموعة من الجرائم البوليسية ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن، وتؤدي سينتيا دور جديد وهو "ضابط شرطة"، والمسلسل من كتابة وإخراج التونسي مجدي سميري وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.