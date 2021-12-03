عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سينتيا خليفة تتحدث عن أعمالها المقبلة ورأيها في أغاني المهرجانات| فيديو

سينتيا خليفة
سينتيا خليفة

كشفت الفنانة سينتيا خليفة، كواليس أعمالها المقبلة والتعاون مع “ويجز” في مسلسل “بيمبو”.

 

وقالت سينتيا خليفة، في تصريح لـ “صدى البلد”: “عندي مسلسل ٨ أيام، وقواعد الطلاق الـ ٤٥ وده مشاركتي الأولي في عمل مصري، وهو عمل لذيذ جدا، كما أشارك في مسلسل بيمبو مع ويجز، وهو ممثل شاطر جدا كأنه طول عمره بيمثل، والفنان يقدر يعمل اي حاجة”.

 

ةقالت الفنانة سينتيا خليفة، إن مسلسل “8 أيام” هو العمل الدرامي الأهم بالنسبة لها.

 

وأضافت سينتيا خليفة، لـ “صدى البلد”: "مسلسل 8 أيام هو الأهم بالنسبة لي، لأنه بطولتي وأقدم دور مختلف، وعندي ثقة كبيرة في ضخامة العمل.. ويتم عرضه على “شاهد” والمسلسل 8 حلقات بها أكشن لأبعد الحدود وإنتاج ضخم جداً، وبه مشاهد جرائم ومداهمات وبوليس.. أنا بقدم دور محققة بوليس".

 

يشارك في بطولة 8 أيام مع سينتيا خليفة الفنان مكسيم خليل ومجموعة أخرى من ألمع نجوم الفن في لبنان، وهو مسلسل مؤلف من 8 حلقات وتدور أحداثه حول مجموعة من الجرائم البوليسية ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن، وتؤدي سينتيا دور جديد وهو "ضابط شرطة"، والمسلسل من كتابة وإخراج التونسي مجدي سميري وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

سينتيا خليفة الفنانة سينتيا خليفة بيمبو ويجز قواعد الطلاق الـ ٤٥ مسلسل بيمبو

ترشيحاتنا

ماكرون: الإمارات ترى في فرنسا شريكاً قوياً

سيدة تطلب الخلع بسبب النقاب.. فيديو

كسر في الجمجمة.. شخص يتعدى بوحشية على مدير مدرسة بـ المنيا

بطاقتك التالفة تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف على اللازم لتجنب العقوبة

كلوب يتحدث عن "أنانية" محمد صلاح مع ليفربول

علماء «الأزهر للفتوى» يجوبون قرى ومراكز الإسماعيلية لمناهضة العنف الأسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

عودة التعليم عن بعد بـ السعودية .. وتوجيه عاجل من الوزارة للمدارس

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

خفض سعر البنزين في مصر.. مؤشرات تراجع قيمة الوقود يناير 2022

مفاجأة صادمة.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

فيديو

بسبب وجبة طعام.. صيدلي يقتل جاره المهندس أمام زوجته| فيديو

أغنية وطبيب نفسي ينقذاها .. شيرين تخرج عن صمتها في أزمة حسام حبيب

ده فلتر على إنستجرام.. رد سارة سلامة في لقاء تليفزيوني سبب تشوه ملامحها

وجدوا تابوتا فرعونيا.. ضبط تشكيل عصابي بـ عين شمس للإتجار بالآثار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ