5 مليارات جنيه سنويا من أجلهم.. كيف نجحت مصر في دمج ذوي الإعاقة؟

يحتفل العالم اليوم 3 ديسمبر، باليوم العالمي لـ ذوي الإعاقة، والذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992، بهدف زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الهمم في شتى مناحي الحياة، وهو ما اعتمدته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث الانتصار لذوي الهمم في كافة المجالات طبقا لما رصدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

دستور 2014

وانعكست جهود مصر بداية من عام 2014، في الدستور الذي تمت صياغته أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث مثل خطوة أولى لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكفل لهم عشرات الحقوق والمكاسب فى مختلف مجالات الحياة، ونستعرض أبرزها كالتالي أبرزها:

التمثيل المشرف في البرلمان

إتاحة ممارسة حقوقهم السياسية على الوجه الأكمل

ضم البرلمان 8 نواب من ذوي الهمم

قانون 2018

كما وخصصت الدولة عام 2018، ليكون عاما لـ ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصدرت القانون رقم 10، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، ونص على الكثير من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، وأتاح لهم المميزات التالية:

التأمين الصحي

رفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة.

خفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الإعاقة.

منحهم الحق فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى.

إعفائهم من الضريبة الجمركية والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة، بغرض استعماله الشخصى، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء.

إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وفي عام 2019، صدر القانون رقم 11، بشأن المجلس القومي لذوي الإعاقة، والذي منحه والاستقلال الفني والمالي والإداري، أعطاه الحق في إبلاغ السلطات عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله، كما وطرحت الدولة مبادرة بطاقة الخدمات المتكاملة والتي يستفيد منها 13 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن حقوقهم فى شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحى، أو المعاش أو فرص العمل.

كما وأعلن الرئيس السيسي، في العام نفسه عن تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة»، لتقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة، ولشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، وبلغ عدد الأشخاص المستفيدين من الدعم النقدي حوالي مليون شخص بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا.