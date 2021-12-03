لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة تنظم ندوة عن "الحد من العنف"

نظمت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس مقررة اللجنة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ندوة بعنوان "الحد من العنف ضد المرأة" اليوم.

جاء ذلك في إطار حملة الـ ١٦ يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة والتي يطلقها المجلس، وبحضور الدكتورة سلمى دوارة عميدة كلية الطب بجامعة الجلالة أستاذ الجراحة العامة بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة والدكتورة هدير القصاص مدرس بكلية الطب القوات المسلحة والدكتورة شيرين مهدي مستشار ومدير وحدة الطب النووي بمعهد ناصر والدكتور مجدي علام مستشار مرفق البيئة العالمي GEF والدكتور ممدوح شيبة رئيس أقسام النساء والتوليد بالقصر العيني والدكتورة شيرين الجيار استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية بمستشفيات جامعة القاهرة والدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة، واستهدفت عدد من طلبة وطالبات كلية الطب بالقصر العيني بالقاهرة وطلبة الجامعة الصينية وطلبة جامعة الجلالة وبعض الامهات



وتحدثت الدكتورة سلمى دوارة في جلسة بعنوان "الصحة والعنف ضد المرأة"، أوضحت خلالها تعريف العنف ضد المرأة، وحجم المشكلة وأسبابها، والخدمات المقدمة للضحايا، والدعم والأنشطة الدفاعية والوقاية ووحدات تكافؤ الفرص، والحماية القانونية للمرأة.



وسلطت الدكتورة هدير القصاص، الضوء على "كيفية التعامل مع العنف ضد المرأة"، وأنواع العنف ضد المرأة وآثاره النفسية.



كما تحدثت الدكتورة شيرين مهدي عن "مكافحة العنف ضد مريضات السرطان"، مشيرة الي المبادراة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي.



وتحدث الدكتور مجدي علام عن "العنف المنزلي والمهني ضد المرأة" وآثار التغير المناخي على الأمن الغذائي وبالتالي على وضع المرأة، مؤكدا على أهمية القضاء على ظاهرة الفقر في سبيل حماية المرأة من العنف.



وأشار الدكتور ممدوح شيبة في كلمته إلى وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات وأهدافها، مضيفا أن الموروثات الاجتماعية، وعدم المعرفة، تعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع لمواجهة العنف ضد المرأة.



وتناولت الدكتورة شيرين الجيار موضوع "العلاقات الأسرية السامة وتأثيرها على المرأة والطفل"، مؤكدة على دور الأسرة في تشكيل ثقافة وفكر الأطفال ، ومن ثم تغيير المجتمع للأفضل.



وأكدت الدكتورة أمل فيليب على توافر "وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية"، وتعزيز دور القطاع الصحي لتقديم الرعاية والدعم لضحايا العنف ضد المرأة، مشيرة إلى حزمة الخدمات الأساسية للنساء المعنفات.



وفي ختام الندوة تم تكريم فريق التمريض في عدد من المستشفيات علي مستوى محافظة القاهرة والجيزة.

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