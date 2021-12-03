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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في حملات أمنية.. ضبط 136 قضية مخدرات وتسول بالقاهرة و6 أكتوبر

الداخلية
الداخلية

شنت الأجهزة الأمنية حملة مُكبرة استهدفت الميادين والشوارع بمناطق شرق ووسط وجنوب القاهرة ، ومدينة 6 أكتوبر بالجيزة .

أسفرت جهودها عن ضبط (136) قضية متنوعة "مخدرات – تسول - إفساد واستغلال الأحداث") ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ألقت الأجهزة الأمنية في أسيوط القبض على تشكيل عصابي بحوزتهم كمية من مخدر الشابو أثناء تواجدهم بقرية جحدم مركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

واصلت اليقظة الأمنية ضرباتها الحاسمة ضد تجار المواد المخدرة، ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد بأسيوط بالاشتراك مع الامن المركزي وأمن أسيوط من ضبط  تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عناصر يزعمهم عاطل يدعي "عامر. ع. ز" 42 عام، و"ايمن. أ. ح" عاطل 27 عام يقيمان بقرية جحدم مركز منفلوط بمحافظة أسيوط و"خالد. خ. م" وشهرته "عزت 29" عام مقيم بقرية البلابيش مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وكانت معلومات وردت للعميد محمد الضبع، رئيس منطقة مكافحة المخدرات بوسط الصعيد، بممارسة "عامر. ع" عاطل و"ايمن. أ. ح" عاطل 27 عام يقيمان بقرية جحدم بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، و"خالد. خ. م" وشهرته "عزت 29" عام مقيم بقرية البلابيش مركز دار السلام بمحافظة سوهاج نشاطا بالاتجار فى المواد المخدرة بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهم الآثمة متخذين من دائرة المركز  مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعلى الفور أمر العميد محمد الضبع رئيس المنطقة بتشكيل فريق بحث بالاشتراك مع الامن المركزي وأمن أسيوط، بعد أن أكدت التحريات تواجده مع  أفراد العصابة في دائرة قسم منفلوط تمت مداهمة منزل زعيم العصابة المدعو “عامر. ع” وإلقاء القبض عليه واثنين آخرين بحوزتهم 2كليو من مخدر الشابو، عدد 2طبنجة تركي عيار 9مم، وخزن، وذخيرة، ومبلغ مالي 315‪00 جنيهًا، وميزان حساس، عدد 3 هواتف محمولة وسيارة دوبل كابينة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت التحفظ على المضبوطات وإحالتها للمعمل الجنائي لفحصها.

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