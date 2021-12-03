مجموعة بحثية تطور 3 اختبارات جديدة لاكتشاف طفرات متحور أوميكرون

أعلنت منظمة روش لأبحاث الفيروسات اليوم الجمعة، أن شركة TIB Molbiol التابعة لها والتي استحوذت عليها مؤخرًا، طورت 3 مجموعات اختبار جديدة؛ لمساعدة الباحثين على اكتشاف الطفرات المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون .

وتقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بمسح قواعد البيانات بشكل عاجل بحثًا عن حالات الإصابة الحديثة بفيروس كوفيد 19، وفحص المسافرين وفك تشفير الجينوم الفيروسي للمتغير الجديد في أثناء محاولتهم قياس مدى انتشاره.

وفي الأسبوع الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) المتحور أوميكرون، على أنه من عائلة فيروس سارس- CoV-2 وهو متغير جديد مثير للقلق، محذرة من أنه قد ينتشر بسرعة أكبر من الأشكال الأخرى.

و قال توماس شينكر ، رئيس Roche Diagnostics "نحن قادرون على تقديم اختبار يمكنه تحديد المتغير الجديد B.1.1.529 Omicron SARS-CoV-2 على وجه التحديد؛ للمساعدة في فهم انتشاره وسلوكه بشكل أفضل " وفقا لبيان صدر عنه.

بينما ذكرت منظمة الصحة العالمية إن الاختبارات المتاحة على نطاق واسع يمكنها الكشف عن الأفراد المصابين بأي متغير ، وبالتالي فإن معظم اختبارات التفاعل لا يمكنها التمييز بين أوميكرون ودلتا المتغير السائد والأكثر عدوى من الفيروس.

وحتى الآن ، أوصت المنظمة العالمية فقط باختبار TaqPath الذي أنتجته شركة Thermo Fisher الأمريكية (TMO.N) كوكيل.

وذكرت روش إن مجموعات اختبار Roche و TIB Molbiol الجديدة ، المصممة للاستخدام البحثي فقط ، يمكن أن تفرق بين الطفرات الفريدة في Omicron مقارنة بمتغيرات SARS-CoV-2 الأخرى، وبالتالي يمكنهم مساعدة الباحثين في اكتشاف المتحور الجديد ودراسة انتشاره مقابل المتغيرات الأخرى.

وأضافت "روش" أنه يمكن استخدامها أيضًا لمراقبة التأثير المحتمل للعلاجات واللقاحات وتدخلات الصحة العامة على انتشار المتغيرات.