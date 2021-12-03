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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ظهور حمدي فتحي .. المنتخب يختتم استعداداته للقاء السودان بـ كأس العرب

حمدي فتحي
حمدي فتحي

اختتم منتخب مصر مساء اليوم استعداداته للقاء السودان في السابعة مساء غد ( السادسة في القاهرة) ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس العرب.


شارك في المران جميع اللاعبين ، بينما تابعه من الملعب حمدي فتحي الذي تغيب عن المران وقائمة المباراة تنفيذا لبروتوكول التعامل مع حالته.

وفي نفس السياق أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن "لدينا المباراة الثانية في المجموعة أمام السودان، سنلعب من أجل الفوز والتحسن أكثر وأكثر، ولدينا احترام كبير للمنافس".


وأضاف كيروش أن، لم أقل أبدًا أنني غير راضِ عن الأداء، على العكس تمامًا فأنا سعيد بما قدمه المنتخب في المباراة السابقة أمام لبنان فقد أهدرنا العديد من الفرص وتألق حارس لبنان وأنقذ العديد من الفرص".


وتابع:"لا أدري من أين أتيتم بهذا الكلام، لقد قدمنا مباراة جيدة جدًا، سواء من الناحية الدفاعية والهجومية وفي مباراة السودان سنحاول التحسن أكثر وأكثر".

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وأكمل: "في مباراة السودان سنحاول نصحح الأخطاء ونتجنب بعض الأخطاء مثل سرعة اللعب وتمرير الكرة، وسنعمل على تجنب الهجمات المرتدة من المنتخب السوداني التي من الممكن أن تشكل خطرًا علينا".

وأشار كيروس إلى أن،"علينا أن نحترم جميع الآراء وأن نحترم بعضنا البعض، لذلك سنسعى بكل قوة لتقديم مباراة كبيرة أمام المنتخب السوداني من أجل امتاع جماهيرنا".


واستمر: "نحن لا نلعب البلاي ستيشن، يجب أن نتحلى بالثقة والطموح، ستكون لدينا مباراة صعبة، وسنخوضها بحماس كبير لأنها ستكون الفرصة الأخيرة للمنتخب السوداني من أجل التأهل للدور المقبل".


واختتم:"الأمور تسير هنا في قطر بشكل جيد، وعلينا أن نقدم مستوى أفضل وأفضل في المباريات القادمة".

 

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