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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"لو عايز تفتح حساب لأولادك" .. طريقة فتح حساب بالبنك للقاصر

صدى البلد

تتيح البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري فتح حسابات توفير للأطفال أو الأبناء أقل من 16 عاما تحت وصاية أحد الوالدين.

وبدأت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري استقبال طلبات فتح حسابات وإصدار بطاقات ميزة مجانا للعملات خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 15 ديسمبر الجاري في إطار فعاليات “اليوم العالمي لأصحاب الهمم” برعاية البنك المركزي المصري .

يأتي ذلك في إطار دعم الشمول المالي حيث تقدم البنوك حزمة مميزة من الخدمات المجانية من بينها فتح حسابات توفير للعملاء مجانًا وبدون حد أدنى للإيداع.

المستندات المطلوبة لفتح حساب توفير للأبناء القصر

  • صورة بطاقة الرقم القومي الساري للأب أو الأم
  • شهادة ميلاد الطفل الإلكترونية
  • استيفاء البيانات، ويتم فتح الحساب خلال دقائق

ويمكن وضع رصيد في البطاقة للطفل، كما يقوم البنك بإرسال رسائل نصية لولي أمر الطفل بتفاصيل الحركة بالقيمة والتاريخ.

المستندات المطلوبة لفتح حساب للطفل

  • صورة بطاقة رقم قومي سارية لأحد الوالدين او الوصي.
  • شهادة ميلاد الطفل.
  • يتسلم ولى الأمر البطاقة في نفس اليوم بعد تنشيطها بالفرع.

طريقة فتح حساب توفير بنكي بدون رسوم

يتم التوجه إلى أقرب فرع للبنك الذي تريد أن تقوم بفتح حسب به، والاتجاه إلى قسم خدمة العملاء وتحديد نوع الحساب البنكي الذي تريد فتحه.

كما يتم فتح الحساب في النفس اليوم الذي تذهب إليه للبنك وعند تفعيله يمكنك سحب والايداع وغيرها من التعاملات التي يمكنك القيام بها على حسابك.

شروط فتح حساب بنكي  

  • العمر من 16 عاما فأكبر وإحضار بطاقة الرقم القومي
  • في حالة فتح حساب لشخص قاصر يجب تقديم أصل شهادة الميلاد ولايتم عملية السحب إلا بقرار وصاية من شخص  ينوب عنه.
  • يتم إصدار الحساب بدون أي مصاريف إدارية

كيفية فتح حساب الكتروني

تقوم بالتعرف على البنك الإلكتروني الذي ترغب من خلاله في فتح حساب خاص به، بالإضافة إلى التأكد من رمز دولتك الخاص بك ، واختيار نوع الحساب الذي تريد ان تقوم بفتحه سواء كان عام أو خاص

كما يجب عليك ان تقوم بملء كافة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح وصادق واختيار كلمة سر قوية تتكون من أحرف وأرقام أو أي علامات ترقيم حتي تحمي حسابك من أي محاولات للاختراق.

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