قرار عاجل بـ تجميد لجنة العفو بالكويت

أكدت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصدر حكومي رفيع أنه سيتم تجميد أعمال لجنة العفو حتى إشعار آخر.

وبين المصدر قائلا للصحيفة ذاتها : أنه كان من المقرر أن ترفع اللجنة أسماء جديدة إلى القيادة السياسية مطلع هذا الشهر، تمهيداً لشمولها بشكل رسمي في قوائم العفو الكريم الجديدة، إلا أن الندوات السياسية الأخيرة لبعض المشمولين بالعفو، والتي أقحمت المقام السامي في خطاباتها؛ الأسبوع الماضي، دفعت باللجنة إلى تعليق اجتماعها المقرر هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بمصير اجتماعات لجنة العفو القادمة؛ أكد المصدر الحكومي لـ القبس ان قرار تجميد اجتماعات لجنة العفو سيظل سارياً حتى إشعار آخر، بعد أن كان مقرراً عقد اجتماعات أسبوعية بشكل دوري.