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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منهم كهربا .. موسيماني يصالح 6 نجوم فى الأهلي بسبب مونديال الأندية

كهربا ومومسيماني
كهربا ومومسيماني

يبحث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن حلول جذرية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية بدولة الإمارات بسبب معارضة مشاركة لاعبي الأهلي مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 9 يناير إلى  6 فبراير.

ويعاني بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي من غياب ما يقرب من 10 إلى 12 لاعبا من منتخب مصر والمغرب وتونس ومالي.

وتعد مشاركة لاعبي الأهلي مع منتخبات بلادهم طوق نجاه لبعض اللاعبين وإنقاذهم من المصير المجهول.

وتفاءل محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عقب تجاهله خلال الفترة الماضية وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بالإضافة إلي عودة كل من :" محمود عبد المنعم كهربا ، طاهر محمد طاهر ، ورامي ربيعة، ومحمود متولى ، ومحمد محمود ، ومحمود وحيد.

وعلى الرغم من إعلان بيتسو موسيماني في وقتا سابق بعدم مشاركة بعض اللاعبين في كأس العالم للأندية إلا أنه بات على موعد لتغيير رأيه خلال الأيام المقبلة.

وتشهد الفترة المقبلة مفاجآت عديدة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عقب تعثر بيتسو موسيماني في اختيار اللاعبين المشاركة في كأس العالم للأندية للخروج من هذا الموقف 

موسيماني يقرر تأجيل انطلاق تدريبات الأهلي بسبب توقف مسابقة الدوري


قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل انطلاق تدريبات أبناء الرداء الأحمر لمدة يومين آخرين في ظل توقف النشاط الرياضي لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب المقامة حالياً بالدوحة.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 8 أيام كان مقرراً أن تنتهي اليوم ولكن موسيماني قد قرر منح لاعبيه يومين إضافيين.

ومن المقرر أن يعقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون خلال الساعات القليلة المقبلة لوضع الخطة البديلة خال إلغاء المعسكر الذي كان مقرراً إقامته في دبي من 7-17 ديسمبر الجاري.

 

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