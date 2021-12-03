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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. افتتاح "مركز زوار نور للطاقة 1"

صدى البلد

افتتح سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "مركز زوار نور للطاقة 1" الخاص بالمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المستقل.

حضر مراسم الافتتاح محمد بن عبدالله أبونيان رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" وعدد من مسؤولي هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "نور للطاقة 1" التي تنفذ المرحلة الرابعة من المجمع.

ويشتمل مركز الزوار على معرض يسرد مسيرة الطاقة عبر الزمن وكذلك على أحدث تقنيات الطاقة المستقبلية. ويعرض المركز آخر ما توصلت اليه تقنيات الطاقة الشمسية المركزة والخلايا الكهروضوئية ومستقبل الهيدروحين الأخضر. ويستخدم المعرض تقنية الواقع الافتراضي للتجول في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لاكتشاف المشاريع والتقنيات المستخدمة لإنتاج الطاقة الشمسية.

وقال  سعيد محمد الطاير: إن مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل تشكل أحد أهم مسارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050." وأطلقت الهيئة مبادرات ومشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والتي شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة ومشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح.

وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده "أكوا باور" شركة"نور للطاقة 1" لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية حيث تمتلك الهيئة 51% من الشركة بينما تمتلك "أكوا باور" 25% و"صندوق طريق الحرير" 24%.

وقال َمحمد أبونيان رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" إن مركز زوار محطة "نور للطاقة 1" المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم يوفر معايشة تجربة معرفية تفاعلية ثرية فريدة من نوعها يطلع من خلالها زوار المحطة على أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في هذا الصرح .

نور زوار نور للطاقة الطاقة الامارات

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