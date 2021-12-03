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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: رفع الحد الأدنى للإقامة بالفنادق يخرج مصر من دائرة المنتج السياحي الرخيص

النائب عامر الشوربجي
النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب

قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية تمكنت من تحقيق عودة قوية للسياحة المصرية وذلك بتصنيف الدولة من أوائل المقاصد السياحية والأثرية علي مستوي العالم حيث أتي ذلك نتيجة خطة عمل فعالة ومجهود شاق.

وأضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرار رفع الحد الأدني للإقامة بالفنادق يعد قرار صائب تم إصداره في توقيت ملائم ويعمل علي خروج مصر من دائرة المنتج السياحي الرخيص.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي وجود عدد كبير من الفنادق مكتملة الحجز لا سيما فنادق الأقصر وذلك بعد إحتفالية إفتتاح طريق الكباش والذي كان لها دور كبير في إبراز معالم السياحة الأثرية حيث اعتبرت اكبر حملة ترويجية للأثار المصرية.

 

واختتم النائب حديثه، قائلا : كما أن هذا القرار سيسهم في وضع السياحة المصرية في منافسة عادلة مع دول العالم ومنها تركيا ولبنان وغيرها.

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جاء ذلك بعد أن قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن تحديد مجلس الوزراء حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، خطوة تعزز من قيمة المقاصد المصرية وتمثل الخطوة الثانية لإعادة حوكمة آليات السوق وبيع المنتجات المصرية في الدول المختلفة والتي بدأت منذ أول نوفمبر الجاري وبالتطبيق على الفنادق الخمس وأربع نجوم.

 

وأضافت خلال برنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون أى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن  بعض الفنادق كانت تقدم أسعارًا تؤثر جداً على جودة الخدمات المقدمة،   قائلة: "بعض الفنادق كانت تقدم الغرفة الـ5 نجوم بـ25 دولار فقط! لا يستقيم.. وماذا نترك لبقية درجات الفنادق؟".

 

وتابعت: "الدولة لا تأخذ حقها من موادها ومنتجاتها من مياه وشمس وهواء وبالتالي هي الخطوة الثانية لإعادة  الحكومة منتجات السوق  المصري عبر وضع حدود دنيا   للأسعار وهي سابقة لم تحدث".

 

ولفتت  إلى أن هذا هو الحد الأدني الذي تحصل وزارة المالية على الضرائب من خلاله  وبإمكان أن تكون أسعار الغرف أعلى من ذلك، مضيفة: "ده الحد الأدنى الذي تضمن الدولة الحصول على الضرائب منه وإللي عايز يبيع أقل من ذلك يعمل كده لان رفع أسعار الإقامة بالفنادق لـ50 دولار هو الحد الأدنى للإقامة.. واللي عايز يخسر براحته لكن لا تحاسبني كدولة على أقل من ذلك ".

السياحة تركيا لبنان الفنادق السياحة الأثرية المنتج السياحي

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