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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهامة ضابط مرور تنقذ مبنى بالتجمع الخامس من كارثة احتراقه .. صور

حريق مبني ادارى
حريق مبني ادارى

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق التهم أجزاءً من مبني إدارى بالتجمع الخامس .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى واجهة مبنى بدائرة قسم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

على الفور تم توجيه رجال الحماية المدنية ، وقبل وصول القوات قام ضابط مرور القاهرة الجديدة بالتعامل الفوري مع الحريق  باستخدام طفايات الحريق لإنقاذ المبني وانتشار النيران .

ووجه العاملون التحية لرجل المرور على شهامته واخلاصه في عمله رغم عدم اختصاصه بالتعامل مع بلاغ الحريق .

 

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وكان قد سطر ضابطا شرطة بطولة جديدة ، فبعد يومين من بطولة ضابط الوراق وتضحياته لإنقاذ كنيسة العذراء بالوراق محافظة الجيزة المحترقة ، نجح مأمور قسم شرطة الساحل ورئيس الدورية الأمنية فى إنقاذ سكان عقار شبرا قبل انهياره بدقائق معدودة .

فعلى الرغم من تساقط أجزاء كبيرة من عقار شبرا فلم يترك الضابطان السكان وهرولا لإنقاذ العالقين منهم داخل العقار بينهم عريس وعروس متزوجان حديثا.

 

بطولة ضابطين بقسم الساحل 

المشهد بدأ بحدوث تشققات فى جدران عقار شارع النرجس المتفرع من شارع الترعة البولاقية بحي شبرا ، حيث تعالت الصرخات وسارع الأهالي بإبلاغ الشرطة التي حضرت فى وقت قياسي.

وقبل دقائق قليلة من انهيار العقار سارع ضابط برتبة عميد وآخر برتبة نقيب بالدخول الطوابق الخمس بحثا عن أى سكان بداخله ولم يبال الضابطان بسقوط الأنقاض واحتمالية فقدانهما أرواحهما تحتها فكان همهما الأول إنقاذ السكان العالقين بداخله .

ووسط حالة من الترقب من قبل أهالي المنطقة قلقين من سقوط ضحايا ، خرج الضابطان ومعهما عدد من العالقين داخل العقار قبل انهياره بلحظات.

وأشاد الأهالي بدور رجال الشرطة خاصة المأمور ورئيس الدورية الأمنية لتضحياتهما وإنقاذ ذويهم من كارثة محققة، وأخطرت الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأجهزة محافظة القاهرة.

السوشيال ميديا 

تلك البطولة ليست الأولى من نوعها ، خلال الـ 48 ساعة الماضية ملأت صفحات السوشيال ميديا بصور ضابط الشرطة المكلف بحراسة كنيسة العذراء بالوراق الذى غامر بحياته فى سبيل إنقاذ الكنيسة من الاحتراق حيث شارك فى عمليات الإطفاء محاولة إطفاء النيران التي انتشرت بشكل كبير، وقاد الضابط في عمليات الإطفاء، واستخدم طفاية الحريق للسيطرة على النيران، لحين وصول قوات الحماية المدنية.

صدى البلد تناشد وزير الداخلية

يناشد موقع صدي البلد الاخباري السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتكريم هؤلاء الضباط الابطال الذين كادوا ان يفقدوا أرواحهم ، حتي يكونوا قدوة حسنة لباقي الضباط بالوزارة الموقرة التى تسعى دائما للحفاظ على أمن هذا الوطن .

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رجال الحماية المدنية حريق مبني ادارى التجمع الخامس اطفاء القاهرة

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