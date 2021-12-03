مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تحرر 8 محاضر تبديد لكمية من الملابس والأحذية والشنط

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجاري ٨ محاضر ضبط جمركي لعدد من الشركات التي قامت بتبديد كمية من الملابس والأحذية والشنط بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .

قام عدد من الشركات باستيراد عدة رسائل من الملابس والأحذية والشنط من جمارك بورسعيد وقرية البضائع بنظام الوارد النهائي وأفرجت عن مشمولها مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن تلك الشركات لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم هذه الشركات بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف المرفوضة أو إعدامها .

وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة الأستاذ أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ من إيهاب عبد الله وإسلام شكري وناني راشد ومحمد جاب الله وعادل عبد الفتاح ووليد والى وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية ، لدراسة المستندات والتوجه لمقار هذه الشركات بالعناوين المذكورة بالمستندات ، فتبين عدم وجود مقار أو مخازن خاصة لهذه الشركات بالعناوين الواردة بالمستندات .

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ١٢ مليون و ٨٥٦ ألف و ٩١٤ جنيه .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٣٨ مليون و ٥٧٠ ألف و ٧٤٠ جنيه .

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط الجمركي لهذه الشركات .