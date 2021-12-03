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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملكية خاصة لفاروق الفيشاوي.. سمية الألفي تكشف سبب زواجها من المخرج جمال عبد الحميد

سمية الألفي
سمية الألفي

كشفت الفنانة سمية الألفي، سبب زواجها من المخرج جمال عبد الحميد، مؤكدة أنه كانت له شخصية جذابة ورائعة.

وأضافت الفنانة سمية الألفي، في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة،: "سبب زواجي من المخرج جمال عبد الحميد؛ هو شجاعته، لأن في الوقت ده، كل الناس كانت عارفة إني ملكية خاصة لفاروق الفيشاوي، حتى بعد انفصالنا".

فيما كشفت الفنانة سمية الألفي، تفاصيل اكتشافها خيانة زوجها الفنان فاروق الفيشاوي، مؤكدة ان هذا الأمر تم من خلال اتصال من شخص مجهول.

وقالت الفنانة سمية الألفي، إنه :"كان رد فعلي، أنه كان عندي صديقة عزيزة كانت معايا في وقت المكالمة، واقترح على الاتصال والتأكد من الأمر، لكني رفضت وبعد ذلك وافقت.

وأضافت الفنانة سمية الألفي، أنه :"اتصلت بالفندق وطالبت اكلم فاروق، وبالفعل تأكدت انه يخوني، وقلت له معلش في ناس عايزينك وقفلت معاه الاتصال.

وتابعت الفنانة سمية الألفي، انها طلبت من والدتها أن تطلقها منه بعد ما ضبطته يخونها، بعد إحراءها المكالمة بالفندق، وعلمت من هي الفتاة التي كان يخونها معها.

تمكن مقطع فيديو من برنامج السيرة ، والذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ، ويعرض على قناة أبو ظبى من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

 

المقطع كان جزء من حلقة الفنانة سمية الألفى التى حلت ضيفة على برنامج السيرة ، والتي لم تستطيع أن تتمالك دموعها حين تذكرت لحظة وفاة زوجها الأسبق فاروق الفيشاوى .

 

وكشفت سمية الألفى ، خلال الحلقة عن تفاصيل علاقتها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوى ، مؤكدة أن شعرت بالندم بعد طلاقها منه لأنها كانت ترغب أن ترافقه طيلة الـ 24 ساعة قبل وفاته .


واختفت الفنانة سمية الألفي، عن الأضواء سنوات طويلة بسبب مرضها ومشكلاتها العائلية، لكن غيابها خلال العامين الماضيين جاء عقب وفاة زوجها السابق الفنان فاروق الفيشاوي ، الذي أثر رحيله فيها بصورة كبيرة.

سمية الالفي اخبار التوك شو جمال عبد الحميد فاروق الفيشاوي خيانة زوجية

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