حسام موافي يكشف أنواع النزيف داخل جسم الإنسان

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن النزيف داخل جسم الإنسان نوعان، الأول نزيف تلقائي، والثاني نزيف عن طريق التعرض لعرض خارجي من خلال صدمة للجسم بمؤثر خارجي.

وأوضح خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن النزيف التلقائي في الجسم مثل وجود آثار دماء في اللعاب يرجع إلى حدوث مشكلة في الصفائح الدموية.

الهيموفيليا

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك بعض الأشخاص الذين يصابون بمرض الهيموفيليا، وهو اضطراب وراثي نادر ناجم عن نقص أو غياب أحد عوامل التجلط في الدم، ودائما ما يصيب الأولاد.

وطالب الدكتور حسام موافي، أن تتم معاملة الطفل المصاب بمرض هيموفيليا في المدرسة، بحذر شديد، كما أنه يُمنع أن يمارس لعبة كرة القدم أو الإسكواش أو ركوب العجل، وغيرها من الرياضات، خاصة أن ذلك الطفل قد ينزف من حركة المفصل.

