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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشيد مشهراوي: يوميات شارع جبرائيل فيلم فلسطيني رغم تصويره في فرنسا

رشيد مشهراوى
رشيد مشهراوى

أكد المخرج رشيد  مشهراوي أنه يعتبر فيلمه يوميات شارع جبرائيل  فيلم فلسطيني  رغم تصويره في فرنسا بشكل كامل  .

وتابع المخرج رشيد  مشهراوي  أنه يعيش في فلسطين وتحديد ا في رام حتي الآن ، ويقوم بتصوير عدد من أعمال هناك .

واضاف المخرج رشيد  مشهراوي أنه فيلمه يوميات شارع جبرائيل جاء عن طريق الصدفه ، خاصة وأن يحضر الي فيلمه الروائى الطويل ، الا أن ظروف كورونا أدت الي توقف التصوير بشكل مؤقت .


و يعتبرالمخرج رشيد مشهراوي أول سينمائي فلسطيني عمل على إنجاز سينما داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد أنجز العديد من الأفلام التي كان أولها (جواز سفر) 1986 أي قبل الإنتفاضة الأولى، ثم (الملجأ) عام 1989، و(دار ودور) 1990، و(أيام طويلة في غزة) 1991.

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وبعد أن أسس رشيد مشهراوي شركة (أيلول للإنتاج التلفزيوني والسينمائي) عام 1990، قدم فيلمه الروائي الأول (حتى إشعار آخر) 1993، ثم فيلمه الروائي الطويل الثاني (حيفا) عام 1996 الذي كان أول فيلم فلسطيني يعرض بشكل رسمي في مهرجان كان السينمائي منذ أن تأسس المهرجان.

وفي عام 1996، أسس رشيد مشهراوي (مركز الإنتاج السينمائي) في رام الله، وعمل من خلاله ورشات تدريب.

أسس رشيد مشهراوي  مهرجان سينما الطفل، والسينما المتنقلة في فلسطين، وأنتج من خلاله مجموعة من الأفلام منها (رباب) 1997، و(توتر) 1998، و(خلف الأسوار) 1999، و(غباش) 2000، و(موسم حب) 2000، و(مقلوبة) 2000 و(من فلسطين بث مباشر) 2001، وفيلمه الروائي الطويل الثالث (تذكرة إلى القدس) 2002، ثم قام بإنجاز بعض الأعمال التجريبية مثل (قمر واحد) و(شهرزاد) و(حمص العيد) 2003، ثم فيلمه الروائي الطويل الرابع (إنتظار)، وفيلماً وثائقياً طويلاً بعنوان (أخي عرفات ) في العام 2005

وفي عام 2008 أنجز رشيد مشهراوي  فيلمه الروائي الطويل الخامس (عيد ميلاد ليلى) الذي حصل على أكثر من عشرين جائزة عالمية وعرض في أغلب دول ومهرجانات العالم.

في عام 2009 قام بكتابة وإخراج أربعة أفلام وثائقية بعنوان ( الأجنحة الصغيرة ) حول موضوع عمالة الأطفال في العالم العربي، حيث تم تصوير الأفلام في مصر والمغرب وفلسطين والعراق.


و في نفس عام 2009 أنجز فيلماً وثائقياً طويلاً حول عمالة الأطفال أيضاً، بعنوان (حوراء بغداد) والذي تم تصويره في بغداد في العراق.

في عام 2013 أنجز فيلمه الروائي الطويل السادس بعنوان (فلسطين ستيريو) الذي افتتح في مهرجان تورنتو لنفس العام وعرض في العديد من صالات عرض ومهرجانات العالم.

في 2014 قام بإنجاز الفليم الوثائقي الطويل (رسائل من اليرموك) عن حصار مخيم اليرموك نتيجة الأحداث الجارية في سوريا، و قد عرض هذا الفليم في مهرجانات وقاعات عرض في معظم دول العالم.

حصل  رشيد مشهراوي علي العديد من الجوائز العالمية في المهرجانات الدولية، وعرضت أفلامه في مهرجانات و دور العرض في معظم دول العالم، وشارك في عضوية ورئاسة لجان تحكيم في مهرجانات عربية ودولية

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