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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب احتباسها وتخويفها .. فاتن موسي : مصطفي فهمي مطلوب للتحقيق

مصطفي فهمي وفاتن
مصطفي فهمي وفاتن موسي

كشف فاتن موسي طليقة الفنان مصطفي فهمي عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام ، عن خضوع الأخير الي جلسه تحقيق .


وعلقت فاتن موسي قائلة : ردًّا على بيان طليقي الأخير منذ قليل، مصطفى فهمي مطلوب في جلسة تحقيق يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر في واقعة احتباسي باستعمال أفراد لا أعرفها واستعمال حارسي العقار في تخويفي وترويعي وأكتفي بهذا القدر.

منشور فاتن موسي 

حسين فهمي برفقة شقيقة مصطفى من مهرجان القاهرة السينمائي

أخبار الفن|  500 صورة من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. أول ظهور لـ مصطفى فهمي بعد أزمة طلاقه.. خالد سليم يرد على سؤال مفاجئ

أثار الفنان مصطفى فهمي حالة كبيرة من الجدل على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، بعد ظهوره مع شقيقه الفنان حسين فهمي، في أول ظهور للأول بعد أزمة طلاقه من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

شارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، وكان أول الحاضرين الفنان شريف منير، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أبرز الحضور في حفل إفتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (شريف منير، ماجد المصري وابنه، مصطفى فهمي، حسين فهمي، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها).

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