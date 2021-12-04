عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يطيح بالمدافع التونسي بعد ظهوره المخيب للآمال فى الدوري

مروان الصحراوي
مروان الصحراوي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحي الكومي عرض المدافع التونسي مروان الصحراوي مدافع الدراويش للبيع وذلك بعد ظهوره بمستوى متواضع خلال منافسات بطولة الدورى الممتاز حتى الجولة السادسة.

 

ومن المنتظر دخول مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس يحي الكومي فى مفاوضات مع اللاعب من أجل التنازل عن مستحقاته قبل رحيلة عن الفريق.

 

كان على أبو جريشة نجم النادى الإسماعيلى السابق طالب مجلس إدارة قلعة الدراويش الحالي برئاسة المهندس يحي الكومي بضرورة التركيز على تصحيح الأوضاع وطى صفحة الماضي.

 

قال على أبوجريشة عبر تصريحات تليفزيونية: نتمنى من المجلس الحالي برئاسة المهندس يحي الكومي التركيز في الفترة المقبلة من أجل خدمة قلعة الدراويش.

 

أضاف على أبوجريشة : حتى هذه اللحظة مجلس إدارة النادى الإسماعيلي يتحدث في أزمات الماضي رغم المشاكل التى يمر بها النادي فى الوقت الراهن التى تحتاج الى تسليط الضوء عليها.

 

استطرد على أبو جريشة : نأمل أن يضع مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس يحي الكومي الحلول والعمل على تصحيح الأوضاع من أجل إطمئنان الجماهير العاشقة والمساندة لقلعة الدراويش.

 

أشار على أبو جريشة إلى أن أدهم السلحدار المدير الفنى السابق للدراويش الذى وافته المنية خلال الساعات الماضية كانت لديه روح عالية في الملعب وسبق أن قام بترشيحه للتواجد ضمن القيادة الفنية لفريق الاسماعيلى.

 

ونعي مجلس أدارة نادي سيراميكا كليوباترا أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق والكثير الفني لفريق المجد السكندري الذي وافته المنية مساء امس .

 

وكتب النادي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :

 

إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تنعي وفاة الكابتن أدهم السلحدار نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.

 

وأعلن نادي المجد السكندري برئاسه اسلام الصياد تشييع جنازة كابتن أدهم السلحدار وذلك من مسجد نادي النيل علي الكورنيش شارع عبد العزيز ال سعود ، نزلت كوبري الجامعة.

 

وتوفى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي الأسبق والمدير الفني للمجد السكندرى، بعد تعرضه لأزمة صحية عنيفة، عقب إحراز فريقه هدفا خلال اللحظات الأخيرة من المباراة، مما أدى لسقوطه ونقله للمستشفى.

 

وتواجد جثمان الراحل أدهم السلحدار المدير الفني لفريق المجد السكندري في مستشفى العصافرة بالإسكندرية استعدادا لاستخراج تصاريح الدفن .

 

سجد لله ولم يقم .. تعرض السلحدار لسكتة قلبية وهو يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى في الملعب بعد تسجيل فريقه المجد السكندري هدفا في آخر ثواني بالمباراة في مرمى الزرقا.

 

وكان قد قرر مجلس إدارة نادي المجد السكندري بالتعاقد مع المدرب أدهم السلحدار لتولي مهمة المدير الفني للفريق نظرا لخبراته التدريبية السابقة حيث بدأ أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى والعديد من الأندية سابقآ

الاسماعيلي يحي الكومي مروان الصحراوى على أبو جريشة الدراويش أدهم السلحدار سيراميكا كليوباترا

موضوعات متعلقة

علي أبو جريشة يطالب مجلس الإسماعيلي بطي صفحة الماضي وتصحيح الأوضاع

لولاه لهبط الدراويش.. شوبير يوجه رسالة لمجلس الإسماعيلي عقب الهجوم على أبو جريشه

ترشيحاتنا

عمرو أديب يعلق على طلاق شيرين وحسام حبيب : حياة المطربين مرهقة

فرنسا تجلي أكثر من 300 شخص من أفغانستان

الكاميرون تؤجل افتتاح ستاد أولمبي الذى يستضيف ضربة البداية فى أمم افريقيا

وحش الكون ..تفاصيل أول ظهور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي

الإسماعيلي يطيح بالمدافع التونسي بعد ظهوره المخيب للآمال فى الدوري

وفاة رضيع سقط بحلة مياه في إحدى قرى المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

سيف زاهر يفجر مفاجآة عن رحيل كهربا عن الأهلي وإعارة محمد شريف للسعودية

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية| والأرصاد تحذر من الطقس غدا: عواصف ترابية وأمطار

محمد صلاح يدعو إلى احتفالية أسطورية في أنفيلد.. لهذا السبب

الدخول بالملابس الحمراء| رقص وسهر في عيد ميلاد رانيا يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

صاحب «مصر يا أخت بلادي يا شقيقة».. لماذا عشق الكابلي الزعيم عبد الناصر؟

الشلولو .. أكلة فرعونية اختفت طويلا وكورونا أعادها للمصريين| نوستالجيا

فيديو

انتصار مصري للقدس والجولان.. القاهرة تضرب خطة تل أبيب 2050|فيديو

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

عندها شره جنسي.. كواليس الكشف عن قاتل عروس الطالبية| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ