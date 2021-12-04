اليوم.. حفل إطلاق وتوقيع رواية "رصاصة في الرأس" للكاتب إبراهيم عيسى

يعقد، اليوم، أول حفل إطلاق وتوقيع لرواية "رصاصة في الرأس" للكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.

ويقام الحفل بمكتبة ديوان بمصر الجديدة الساعة السابعة مساءا، بحسب ما أعلنته "مكتبة ديوان" ودار الكرمة على الصفحة الرسمية "فيسبوك" عن إقامة حفل إطلاق رواية "رصاصة في الرأس".

ومن أجواء الرواية: “في يوم حار من شهر يوليو عام 1977، يدخل شابٌّ مبنى مجلس الوزراء، ويسلِّم مكتب رئيس الوزراء ظرفًا أصفر، وحين يفض المسؤول الظرف تبتلعه الدهشة. في الوقت نفسه، شابٌّ آخر يغادر مبنى البرلمان بعد أن سلَّم ذات البيان إلى مكتب رئيس مجلس الشعب.

ويستكمل: "لقد بدأنا شوطنا، واخترنا طريقنا لتأديب عصاة الله، وتهذيب مستحلي الضلالة، مبتدئين بمحمد حسين الذهبي وزير الأوقاف السابق، آخذينه رهينةً حتى تتحقق مطالبنا… نطالب بالإفراج عن المعتقلين والمسجونين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق، في أجل غايته الثانية عشرة ظهر الاثنين أربعة سبعة الحالي، ودفع فدية مائتي ألف جنيه، ونشر كتاب (الخلافة) من تأليف شكري مصطفى في الصحف… ونحن نحذر، في حالة عدم تنفيذ المطالب في مواعيدها المحددة سنقتل الشيخ الذهبي”.

كانت آخر روايات إبراهيم عيسى مع دار “الكرمة” هي رواية “كل الشهور يوليو”، والتي تناولت تحول مصر من الملكية إلى الجمهورية عام 1952، وحركة الضباط الأحرار لعزل الملك فاروق.

