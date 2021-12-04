بعد الطلاق الثالث.. هل ذهب فاروق الفيشاوي وسمية الألفي للمحلل ؟ |فيديو

ردت الفنانة سمية الألفي، على ما يتردد بشأن ذهابها إلى محلل شرعي، حتى تستطيع العودة مرة أخرى لتطليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي.

وقالت الفنانة سمية الألفي، في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، إن هذه الفكرة لم تخطر أبدًا على بالي ولا على بال فاروق، وكل ما يثار في هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث تماما.

وتابعت سمية الألفي، بعد الطلاق الثالث، فاروق أتجوز سهير رمزي، وهي ست عظيمة، وبعد 3 سنين أطلقوا، وجاء فاروق قال لي المشكلة اتحلت أنا أتجوزت وأطلقت، قولت له أنت فاهم غلط، أنا اللي لازم أتجوز وأطلق وأرجعلك وضحكنا، بس عمرنا ما أتكلمنا إني هتجوز محلل عشان أرجع له.

فيما تحدثت الفنانة سمية الألفي، عن حبها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكدة انه كان يربطها به علاقة حب قوية استمرت لسنوات طويلة ولم تنتهي.

وأضافت سمية الألفي، انه :"بعد فاروق مفيش أعياد، بس الحياة لازم تستمر".

فيما كشفت الفنانة سمية الألفي، تفاصيل اكتشافها خيانة زوجها الفنان فاروق الفيشاوي، مؤكدة انه هذا الأمر تم من خلال اتصال من شخص مجهول.



قالت الفنانة سمية الألفي، إنه :"كان رد فعلي، أنه كان عندي صديقة عزيزة كانت معايا في وقت المكالمة.

وتابعت الفنانة سمية الألفي، انها طالبت من أمها الطلاق من زوجها فاروق الفيشاوي بعد ما قفشته يخوني في التليفون، وعرفت الفتاة التي كان يخوني معها.