صلاح عبد الله يعلن نتيجة مسحة فيروس كورونا

أعلن الفنان صلاح عبد الله نتيجة مسحة فيروس كورونا لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد الاشتباه في حالته.

وكتب في تغريدة: “#أنا_سلبي وسبحان الله وصلنا للزمن اللي فيه الواحد يبقى فرحان إنه سلبي.. شكراً لحبكم ودعواتكم" .

وكان الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة تويتر عن ينتظر نتيجة مسحة فيروس كورونا .

وغرد صلاح‏ عبد الله قائلا :" صاصا مِش حِملك ياكوفيد..أرجوك خليك بعيد.. في انتظار نتيجة المسحة وربنا يُستُر ‎#لُطفك_يالطيف".

صلاح عبد الله يعلق علي المهرجانات :

عبر الفنان صلاح عبد الله عن رأيه في ضرورة احترام آراء الآخرين فيما يتعلق بمسألة وقف مطربي المهرجات، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب برسالة غامضة: "‏الخلاف بين النقيب والنجيب كشف لنا حجم الخلاف الرهيب في الآراء وطريقة الإبداء بين زملائي الفنانين وزملائي الشعراء وزملائي الأدباء وزملائي المثقفين وزملائي الآخرين واللي هيوافق على كلامي دا معناه إنه وافق على أنني فنان وشاعر وأديب ومثقف وآخر‎".



قصيدة جديدة :

نشر الفنان صلاح عبد الله قصيدة جديدة قد ألفها، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب صلاح عبد الله: "#الوِحدة ضجة ملهاش أي صوت، الوحدة غولا لابسة توب عنكبوت، الوحدة حفرة من السكون والسكوت، الوحدة خوف، الوحدة موت، الوحدة مِش بس حالة.. الوحدة إحساس، ممكن يصاحبك حتى وإنت وسط الناس.. ربنا يكفينا ويكفيكم شر الإحساس بالوحدة(كتبتها السنة اللي ماتت اللي فاتت)".