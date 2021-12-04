أم ترمي ابنها في الشارع وتغلق الهاتف في وجه عمرو الليثي لرفضها حل المشكلة

عرض الإعلامي عمرو الليثي، حالة مأساوية ترصد جحود أم علي نجلها، بعد أن رفضت اقامته معها وتركته وتزوجت.

ومن جانبه، حاول الإعلامي عمرو الليثي خلال تقديمه برنامج “واحد من الناس” والمذاع عبر قناة “الحياة”، التواصل مع أم الطفل محمود، والتى تركته لكى تتزوج، ورفضت أن يعيش معها بعد أن توفى والده، إلا أنها بمجرد أن علمت بأنهم يتصلون بها من أجل محمود أغلقت الهاتف ورفضت التواصل معهم.

وأوضح الليثي:"حاولت أكلم والدته على التلفون، ولما عرفت إننا بنكلمها علشان خاطر محمود، قفلت السكة، أنا عاوز أقولها حاجة، لو أنتى مش قد الخلفة بتخلفى ليه، ولو أنتى مش قد المسؤولية بتخلفى طفل وترميه فى الشارع ليه".

وأكمل:"الحقيقة أنا مندهش أن فى أم ترمى ابنها فى الشارع، ومندهش أكتر أن فى ام ابنها يقولها أرجوك يخلينى عندك ترفض".