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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

سارة سلامة
سارة سلامة

تصدرت سارة سلامة مؤشر البحث جوجل بعد ظهورها ضيفة على برنامج يحدث فى مصر مع الإعلامى شريف عامر ، وذلك بعد انتشار شائعات تفيد بقيامها بعمليات تجميل وفى السطور التالية نرصد أبرز تصريحاتها . 

 

1 - وصفت سارة سلامة الشائعات التى تعرضت لها بقيامها بعمليات تجميل بـ الظلم ، وذلك بعد نشرها صورة جعلت البعض يعتقد ذلك . 

2- كشف سارة سلامة أن أغلب الأدوار التى تعرض عليها هى أدوار إغراء . 

3- قالت سارة سلامة أنها تقلل من الموافقة على أدوار الإغراء فى الفترة الأخيرة . 

الصورة التى اثارت الجدل 

4- أكدت سارة سلامة أنها  لا تسعى إلى إثارة الجدل، وهدفها الوحيد التمثيل.

5- أوضحت سارة سلامة أن والدها الفنان أحمد سلامة كان يرفض من البداية دخولها مجال الفن.

6- قالت الفنانة سارة سلامة، إن المتابعين يركزون أكثر على نشر أخبار الشائعات أكثر من أخبار أعمالها الفنية.

7- كشفت سارة سلامة إنها تعانى من الشائعات بشكل مستمر مؤكدة أنها  تلاحقها منذ ظهورها، منها أنها اعتزلت الفن، تزوجت وهاجرت.

سارة سلامة 

8- لفتت سارة سلامة، إلى أن أصدقائها فى الوسط الفنى عددهم محدود للغاية.

9- عبرت سارة سلامة عن استيائها بسبب، عرض أدوار الإغراء أو الشر عليها فقط .

10- قالت الفنانة سارة سلامة، أنها لا ترد على أى انتقادات اتعرض لها رغم العديد من السخافات وأصبت بالألم بسبب كثرة الضغوط .

سارة سلامة 

ده فلتر على إنستجرام.. رد سارة سلامة في لقاء تليفزيوني سبب تشوه ملامحها

اللي حصل حرام وظلم.. سارة سلامة تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل.. وتؤكد:" أعمال الأغراء أثرت على مستقبلي"

وكانت قد تصدرت الفنانة سارة سلامة تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاسابيع الماضية ، بعد انتشار صور لها تغيرت فيها ملامحها، ويبدو فيها خضوعها لعملية تجميل بالوجه حيث تغير شكلها تماماً، مما جعل الجمهور ينتقد عملية التجميل التي أجرتها، ويجمعون على جمالها الطبيعي قبل تلك العملية . 

ملامح غريبة وشفاه منتفخة ، لتبدو سارة سلامة بشكل مختلف تماماً عن وجهها المعروف للجمهور والذي كان سبباً في شهرتها خلال وقت قصير بعد مشاركتها بعدة أعمال فنية خلال الأعوام القليلة الماضية، لكن الجمهور كان له رأي آخر في تغيير ملامح سارة سلامة واعتبروا ما فعلته تشويه وليس عملية تجميل . 

 

رد سارة سلامة على خضوعها لعملية تجميل


خلال الاسابيع الماضية لم ترد سارة سلامة على الجمهور بعد انتشار صور لها بملامح مختلفة، والتزمت الصمت حتى قررت اليوم أن ترد عبر حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات انستجرام، وتوجه رسالة حادة لجمهورها، بكلمات مقتضبة تنهي فيها الجدل القائم حول إجرائها عملية تجميل بالوجه .

ونشرت سارة سلامة صورة لها على انستجرام، والغريب في الأمر أنها أيضاً ظهرت بملامح مختلفة في الصورة الأخيرة، وكتبت عليها تعليق للجمهور الذي انتقد شكلها مؤخراً حيث قالت :" أول عملية تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس .. ربنا يشفي كل نفس مريضة " .

تعليق سارة سلامة وردها على الجمهور استفز بعض المتابعين الذين أصروا على انتقاد شكلها ، وكتبوا لها تعليقات على صورتها استمراراً في حملة الهجوم على سارة سلامة، وسخر المتابعون من نفي سارة سلامة قيامها بأي عملية تجميل بالوجه، فكتب أحد المتابعين :" لا ما هو واضح"، وكتبت أخرى :"بقيتي شبه ميريام فارس". 

 

 

سارة سلامة مواقع التواصل الاجتماعي شريف عامر الإعلامي شريف عامر برنامج يحدث في مصر مؤشر البحث جوجل رد سارة سلامة

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عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

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