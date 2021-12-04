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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

هدى المفتي
هدى المفتي

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت هدى المفتي الأنظار بإطلالة كلاسيكية باللون الأسود الأنيق، ولوك ميك اب يشبه أميرات ديزني، ودعمت اطلالتها بأكسسوارات ذهبية بسلاسل حول رقبتها، مع حذاء برباط طويل أنيق.

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بالأسود القصير..هدي المفتي تتألق في أحدث ظهور

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بإطلالة أنيقة…هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وتبدأ الفنانة هدى المفتي تصوير دورها في فيلم الكوميديا والأكشن “عمّهم” والذي تشارك في بطولته أمام محمد عادل إمام.  


فيلم "عمّهم" من إخراج حسين المنباوي وتأليف وسام صبري ويشارك في بطولته أيضاً النجم محمود حميدة، سيد رجب، أيتن عامر ومحمد ثروت.


يأتي ذلك قبل أيام من طرح فيلمها فرق خبرة بدور العرض السينمائية، الذي تؤدي فيه هدى المفتي دور البطولة أمام محمد الشرنوبي ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي. وهو من تأليف شريف نجيب والذي يخوض به أولى تجاربه الإخراجية في السينما.  


كما تعمل هدى حالياً على مسلسل بيمبو مع أحمد مالك، ومن إخراج عمرو سلامة وتأليف محمد أديب، وإنتاج محمد حفظي، ويشارك في بطولته أيضاً حسن مالك، ويجز، ومن المقرر عرضه قريباً على منصة شاهد. كما تعمل مع مالك أيضاً على مسلسل تحقيق، الذي سيُعرض قريباً على منصة Watch It، ويشاركهما بطولته تارا عماد، مي الغيطي، زينب غريب وطارق عبد العزيز ومن إخراج محمد فتحي (شانك) وتأليف محمد الدباح.

جلسة تصوير هدي المفتي الفنانة هدى المفتى مسلسل بيمبو فرق خبرة دور العرض السينمائي

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