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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| أمريكا تحذر من انهيار إثيوبيا ..إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا.. بايدن يعتزم شحن 9 ملايين لقاح إلى إفريقيا

صدى البلد

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة علي الصعيدين الإقليمي والعربي وتصدر ذلك:

لا أقبل الأذى لـ لبنان.. قرداحي يعلن رسميا استقالته من منصبه
أعلن وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، اليوم الجمعة، تقديم استقالته رسميا من منصبه، لرأب الصدع في العلاقات بين دول الخليج ولبنان.

المخابرات الأمريكية: روسيا تخطط لهجوم عسكري على أوكرانيا
كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن روسيا تخطط لهجوم متعدد الجبهات على أوكرانيا في أقرب وقت ممكن من العام المقبل يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي، وفقًا لما أكده مسؤولون أمريكيون ووثيقة استخباراتية حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

جلسة مباحثات بين ماكرون وأمير قطر في الدوحة

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الجمعة، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

الإمارات وفرنسا تؤكدان دعم الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار في العالم

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية في بيان مشترك صدر اليوم التزامهما بدعم الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي

البرهان يحسم موقفه من الترشح لرئاسة السودان 

قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، إنه لن يترشح لرئاسة "حتى لو طُلب مني ذلك"، مؤكدا أن مهمته تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية.

مع احتدام القتال قرب أديس أبابا.. أمريكا تحذر من انهيار إثيوبيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الصراع في إثيوبيا يزيد من حدة التوترات العرقية ويهدد بتفجير البلاد وانهيارها.

إجراء تأديبي حاسم ضد تركيا .. تفاصيل

أعلن مجلس أوروبا، الجمعة، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة.

الصحة العالمية تكشف عدد الدول المنتشر فيها متحور أوميكرون

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على متحور " أوميكرون " من فيروس كورونا حتى الآن في 38 دولة. وقالت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف "لقد تلقينا تقارير عن متحور أوميكرون من 38 دولة"، موضحة أن "هذه الدول تقع في جميع الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية". في وقت سابق

إدارة بايدن تخطط لشحن 9 ملايين جرعة لقاح إلى إفريقيا ومليونين أخريتين إلى باقي دول العالم

أعلن منسق ادارة أزمة فيروس كورونا في البيت الأبيض، جيفري زينتس، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن ستشحن 11 مليون جرعة لقاح إلى الخارج يوم الجمعة، منها 9 ملايين إلى إفريقيا ومليونين آخرين إلى دول أخرى حول العالم، وفقًا لتصريحات حصلت عليها شبكة سي إن إن.

 

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