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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سجد لله ولم يقم .. شاهد لحظة وفاة نجم الإسماعيلي الأسبق أدهم السلحدار | فيديو

صدى البلد

 عرضت قناة “ العربية ” تقريرًا عن لحظة وفاة المدرب الفني لنادي "المجد السكندري" أدهم السلحدار بأزمة قلبية خلال احتفال لاعبيه بهدف الفوز، وذلك خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم.

سجد لله ولم يقم .. تعرض السلحدار لسكتة قلبية وهو يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى في الملعب بعد تسجيل فريقه المجد السكندري هدفا في اخر ثواني بالمباراة في مرمى الزرقا .


 وأفاد التقرير ، أن  أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي الأسبق والمدير الفني للمجد السكندرى، توفى بعد تعرضه لأزمة صحية عنيفة، مما أدى لسقوطه ونقله للمستشفى .

وسقط أدهم السلحدار خلال مباراة فريقه أمام الزرقا، بعدما أحرز اللاعب محمد عصام هدف الفوز في الثواني الأخيرة، في إطار مواجهات المجموعة الثانية.



لحظة وفاة المدرب الفني لنادي "المجد السكندري" أدهم السلحدار - YouTube

المجدالسكندري أدهم السلحدار السلحدار نجم الإسماعيلى الأسبق اخبار توك شو

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