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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 59 ألف إصابة كورونا نشطة في الأردن

الأردن
الأردن

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 59 ألفا و10 حالات حتى صباح اليوم السبت.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و 687 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 26 حالة وفاة أمس الجمعة .

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 968 ألفا و 425 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 897 ألفا و 728 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 265 مليوناً و 211 ألفا و 5 حالات ، شفي منها 239 مليوناً و 1000ألفا و 47 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 258 ألفاً و 801 حالة وفاة حول العالم.

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