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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: نأمل في إحراز تقدم بشأن الأزمة بين لبنان والخليج خلال ساعات

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن أمله في إحراز تقدم بشأن الأزمة بين لبنان وعدد من دول الخليج خلال الساعات المقبلة.

وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين إنه ناقش مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائهما في الدوحة أمس الجمعة، قضايا استراتيجية، مؤكداً أنه سيبحث في جولته بالمنطقة الأزمة الخليجية اللبنانية.

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وأضاف "ناقشت مع أمير قطر الوضع في الخليج ولبنان وقضايا استراتيجية وثنائية"، معرباً عن شكره لـ"جهود دولة قطر ودورها في عمليات الإجلاء من أفغانستان".

وتابع قائلا: "سنبذل كل ما بوسعنا لإعادة انخراط دول الخليج لصالح لبنان. نأمل أن تسمح لنا الساعات المقبلة بإحراز تقدم.

وتأتي زيارة ماكرون التي أجراها لقطر والإمارات ضمن جولة خليجية تشمل السعودية أيضا.

وكان وزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي، أعلن أمس أن فرنسا طلبت استقالته قبل زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى السعودية لحل الأزمة.

وقال قرداحي في مؤتمر صحفي من بيروت للإعلان عن استقالته: “فهمت من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل أيام أن فرنسا تريد استقالتي قبل زيارة ماكرون للسعودية لحل الأزمة”.

وأضاف “أعتقد أن استقالتي فرصة لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية”.

ماكرون الخليج لبنان الرئيس الفرنسي أمير قطر أفغانستان

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