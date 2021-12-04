هاني الناظر يكشف نصائح هامة لتفادي الإصابة بالبرد في الشتاء .. فيديو

قدم الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلاميتان مها بهنسي وسلمى عادل، ببرنامج صباح الورد، نصائح هامة لتفادي الإصابة بالبرد في الشتاء.



وقال الدكتور هاني الناظر ، إن من يعانون من التهاب في الجيوب الأنفية والحساسية صدرية عليهم إتخاذ عدد من الاحتياطات لتفادي موجة الرياح المتربة التي ستحدث خلال هذا الأسبوع .



وشدد الناظر على أهمية ارتداء الكمامة أثناء التواجد خارج المنزل لنحمي أنفسنا من الكورونا في المقام الأول ونحمي مرضى الحساسية من استنشاق أي أتربة ، بالإضافة إلى أهمية شرب كميات مناسبة من المياه .



ونصح الدكتور هاني الناظر كبار السن بتناول قرص مضاد للهيستامين طويل المفعول مرة مساءًا يوميًا لحين انتهاء هذا الأسبوع حتى تنتهي هذه الموجة ، لافتًا إلى أن الاستحمام بمياه دافئة يساعد على الاسترخاء والنوم بصورة جيدة أثناء الليل ، مؤكدًا لتفادي أدوار البرد للأطفال في الشتاء عدم الاستحمام والخروج مباشرة من المنزل وأن أنسب وقت للاستحمام هو قبل النوم مباشرة .



نصائح هامة لتفادي الإصابة بالبرد في الشتاء.. إعرفها من د.هاني الناظر - YouTube