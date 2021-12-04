العراق.. السفارة الأمريكية تعلق علي هجمات داعش الإرهابية بقضاء مخمور

استنكرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم “السبت”، استمرار هجمات تنظيم داعش في العراق، والتي اوقع آخرها 13 ضحية في قضاء مخمور.



وقالت السفارة، في بيان لها اليوم: "تشعر الولايات المتحدة بقلق كبير جراء استمرار تصعيد هجمات داعش الأرهابية في مختلف مناطق العراق، بما في ذلك الهجوم الذي وقع يوم أمس في منطقة مخمور والذي أودى بحياة 10 أفراد من قوات البيشمركة وثلاثة مدنيين".

وقال بيان السفارة "نتقدم بتعازينا القلبية لأسر القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى في هذه الهجمات".



وجددت السفارة في ختام بيانها التزام الولايات المتحدة بدعم قوات الأمن العراقية بما في ذلك قوات البيشمركة، في الوقت الذي تواصل فيه القتال ضد داعش لضمان هزيمتها الدائمة.