عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. السفارة الأمريكية تعلق علي هجمات داعش الإرهابية بقضاء مخمور

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في بغداد

استنكرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم “السبت”، استمرار هجمات تنظيم داعش في العراق، والتي اوقع آخرها 13 ضحية في قضاء مخمور.  


وقالت السفارة، في بيان لها اليوم: "تشعر الولايات المتحدة بقلق كبير جراء استمرار تصعيد هجمات داعش الأرهابية في مختلف مناطق العراق، بما في ذلك الهجوم الذي وقع يوم أمس في منطقة مخمور والذي أودى بحياة 10 أفراد من قوات البيشمركة وثلاثة مدنيين".

 

وقال  بيان السفارة "نتقدم بتعازينا القلبية لأسر القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى في هذه الهجمات".  

txt

مقتل 13 شخصا.. بيان أمريكي بعد تصعيد داعش لهجماته في العراق

txt

البحرين: نساند العراق في مكافحة الإرهاب


وجددت السفارة في ختام بيانها التزام الولايات المتحدة بدعم قوات الأمن العراقية بما في ذلك قوات البيشمركة، في الوقت الذي تواصل فيه القتال ضد داعش لضمان هزيمتها الدائمة.

العراق السفارة الأمريكية تنظيم داعش داعش الإرهابية البيشمركة

موضوعات متعلقة

العراق.. قيادة العمليات المشتركة تؤكد تنسيقها مع قوات البيشمركة

رئيس وزراء العراق: الهجوم الغادر على قرية خضرجيجة لن يمر دون قصاص عادل

ترشيحاتنا

طوارئ وإغلاق مدارس.. جبهة أورومو تعلن الحرب وتتقدم بسرعة نحو عاصمة إثيوبيا

مبروك عطية: يجوز تحويش فائدة البنك لشراء أضحية

بعد اختراقها هواتف آيفون التابعة لـ وزارة الخارجية الأمريكية.. فضيحة كبرى لبائعة برامج التجسس الشهيرة

مروان حمدي يقود هجوم المنتخب أمام السودان في كأس العرب

صحيفة: هذا هو ثمن استقالة قرداحي

تنمية الصادرات: الانتهاء من تدريب 36 شركة في القطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

مصر بخير ولا داعي للخوف| العينات تثبت خلو المحروسة من أوميكرون

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

غاب الفنان وابنته.. تأجيل أولى جلسات دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها لـ 25 ديسمبر

بـ كفنه الأبيض بلا نعش.. أصدقاء يشيعون جثمان شاب إلى قبره على موتوسيكل

محاولة لتهدئة الخلاف الدبلوماسي .. تفاصيل استقالة جورج قرداحي من منصبه|شاهد

إحالة (عصابة ماما ) ببنك شهير بعد استيلائهم على أموال بالملايين للمحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

فيديو جراف.. كيف رد شريف عامر على منتقديه بسبب استضافته يوسف سوستة

فيديو جراف.. تعرف على أشهر حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر

تملّك منه الزهايمر.. سمير صبري يروي تفاصيل آخر لقاء مع عمر الشريف

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ