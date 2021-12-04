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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسار .. ورش عمل تعريفية وتدريبية ينظمها الإتحاد المصري لطلاب صيدلة سوهاج

صدى البلد

يُنظم الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج ورش تعريفية بعنوان مسار (Orbit)، بهدف تعريف الطلاب وتدريبهم على مجالات الصيدلة المختلفة، لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، وذلك يومي ٧و٨ ديسمبر الجاري، بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم. صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد الكلية أن ورش العمل ستضمن مناقشات عن مسار طالب الصيدلة بعد التخرج، والصعوبات التي قد يواجهها بسوق العمل وكيفية التغلب عليها.

ولفت إلى انه سيتم تنفيذ محاضرة تعريفية عن المسارات المهنية المختلفة التي يمكن لطالب الصيدلة ان يسلكها خلال مسيرته الوظيفية بالمستقبل.

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وأشار الدكتور محمود الأمير المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمي للاتحاد بالكلية إلى أن فعاليات الحدث ستستمر لمدة يومين، وستضم ايضاً محاضرات عن دراسات ما بعد التخرج والدبلومات الدراسية المختلفة لخريجي الصيدلة، وأخري عن مجال اليقظة الدوائية أو ال(Pharmacovigilance)، وذلك بالتعاون مع مركز اليقظة الدوائية بسوهاج، مضيفاً انه في الفترة من ١١ الي ١٣ ديسمبر الجاري سيتم تنفيذ ورش عمل عن كيفية كتابة السيرة الذاتية، التنمية البشرية والمهارات الشخصية، وذلك لجميع خريجي وطلبة كلية صيدلة، بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

ومن الجدير بالذكر انه بالتعاون مع نقابة صيادلة سوهاج سيتم منح جميع الطلاب المشاركين شهادات تقدير، وعلي من يرغب بالمشاركة عليه التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://rebrand.ly/36216o1

سوهاج الصيدلة العمل التخرج ورش

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