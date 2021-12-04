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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اقتحمت منزل العائلة مع البلطجية| محامية مصطفى فهمي تكذب طليقته فاتن موسى

مصطفى فهمي وطليقته
مصطفى فهمي وطليقته

كذبت سناء لحظي - محامية الفنان مصطفى فهمي ، إدعاءات طليقته الإعلامية فاتن موسى، من خلال تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، وأوضحت الحقيقة في النقاط التالية: 

-       بتاريخ 10/11/2021 اقتحمت فاتن احمد موسي طليقة الفنان / مصطفي فهمي مسكن عائلته مع مجموعة من البلطجية وكسروا اقفال الشقة ودخلوا المسكن عنوة بغير الطريق الذي رسمه القانون مرتكبة جريمة الاعتداء علي مسكن الغير وفق المواد 369 ,370 ,372 عقوبات .
-      وتقدم الفنان مصطفى فهمي ببلاغ ضدها في المحضر رقم 6431 لسنة 2021 وتجري النيابة العامة بالدقي تحقيقاتها في الواقعة .


-      واثناء التحقيقات نما الي علمه ان المذكورة تسرق محتويات شقته المغتصبة في حقائب وتنزل بها يوميا لمكان غير معلوم بحراسة من البلطجي الذي يقيم بأوامر منها امام الشقة المغتصبه  بصفة مستديمة وانها تستقبل بشقته اشخاص غرباء وهو امر مجرم قانونا .


-    تقدم بطلب رسمي في المحضر المحرر ضدها لتعيين فرد امن علي شقته تكون مهمته حراسة الباقي من محتويات الشقة المغتصبة ومعرفة من هم الاشخاص الغرباء اللذين تستقبلهم داخل مسكن عائلته فقامت باستقبال محاميتها يوم الخميس الماضي وهربوا   البلطجي المقيم من قبلها وطلبوا الشرطة  التي حضرت فورا والقت القبض علي فرد الامن وحارس العقار الذي يتولي حراسة العقار منذ اكثر من عشرين عاما وتم عرضهما علي النيابة العامة  بتهم التي اجرت معهما التحقيق وقررت *اخلاء سبيلهما من سراياالنيابه
لعدم ثبوت اي ادلة علي  الاتهامات المزعومة من قبل مقتحمة الشقة بقصد التغطية علي جريمتها الثابتة  باقتحام مسكن الغير ببلطجية وسرقة محتوياتها ويتم حاليا التحقيق مع المذكورة في واقعة البلاغ الكاذب والسب والقذف والتشهير المقدم ضدها من الفنان مصطفي فهمي 

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اتهمته فاتن موسى بتهديدها بالقتل.. إخلاء سبيل حارس عقار مصطفى فهمي

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بسبب احتباسها وتخويفها .. فاتن موسي : مصطفي فهمي مطلوب للتحقيق

طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى

وأثار الفنان مصطفى فهمي ، حالة كبيرة من الجدل على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، بعد ظهوره مع شقيقه الفنان حسين فهمي، في أول ظهور للأول بعد أزمة طلاقه من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

وشارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، وكان أول الحاضرين الفنان شريف منير، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أبرز الحضور في حفل إفتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (شريف منير، ماجد المصري وابنه، مصطفى فهمي، حسين فهمي، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها).

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