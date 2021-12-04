درة تروج لفيلمها الجديد وتعلن عن موعد العرض الأول عبر الإنستجرام

أعلنت الفنانة درة عن موعد عرض فيلمها الجديد "الكاهن" من خلال صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام ".

وعلقت درة قائلة:" هل في مجلس سرّي في العالم بيتحكم فينا ؟، مكملةً فيلم الكاهن في جميع دور العرض إبتداءً من 29 ديسمبر "

وجاءت تعليقت المتابعين كالتالي "مبروك "، "درة وإياد نصار في فيلم واحد "،"إية حكاية المثلث اللي في القناع "،"موفقة إنشاءاللة ".

والجدير بالذكر أنه قد طرح المخرج عثمان أبو لبن البوستر الرسمي لفيلم الكاهن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك

وكتب:""هل في مجلس سري في العالم بيتحكم فينا؟" فيلم #الكاهن من انتاج سعودي مصري، بجميع دور العرض يوم ٢٩ ديسمبر".

وكان قد نشر الفنان محمود حميدة صور جديدة له من كواليس فيلم الكاهن وذلك قبل طرح الفيلم خلال الفترة المقبلة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".